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"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": ставка дня в чемпіонаті Англії

30 січня, 12:58

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Анонс та прогноз матчу дня в Прем'єр-лізі від Кирила Круторогова

"Арсенал" приймає "Манчестер Юнайтед" в центральному матчі суботи в 21-му турі чемпіонату Англії. Інтриги поєдинку і прогноз на нього від відомого коментатора Кирила Круторогова. Дивитися онлайн "Арсенал" – "МЮ" можна на нашому сайті.

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"Арсенал" – "МЮ"
Прем'єр-ліга, 30 січня, субота, о 19:30, Setanta Sports Ukraine

Можна вважати, що "Арсенал" покінчив зі смугою невдач, змінивши серію з семи турів без перемог на серію з шести матчів без поразок, п'ять з яких були переможними, в тому числі дуже результативні над "Челсі", "Вест Бромвічем", "Ньюкаслом" і "Саутгемптоном".

Щоправда, це дозволило "канонірам" розташуватися лише на дев'ятому місці. Від найближчого суперника їх відділяє прірва в десять очок. Кадрових втрат немає – всі найсильніші в строю. Цікаво, що перша зустріч цих команд в чемпіонаті принесла лондонцям перемогу на "Олд Траффорд" (1:0, гол Обамеянга), власне, після якої і почалося піке.

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У "МЮ" ж, навпаки, після тієї невдачі склалася прекрасна серія з 13 матчів без поразок, щоправда, напередодні вона була перервана у зустрічі з "Шеффілд Юнайтед" (1:2). Через що "Червоні дияволи" дозволили стати одноосібними лідерами Прем'єр-ліги своїм сусідам по місту – "МанСіті".

Проте в гостях "манкуніанці" не програвали в цьому сезоні жодного разу, ця серія триває з лютого 2020-го і налічує вже 17 матчів. Відчутних кадрових втрат у Сульшера також немає.

ПРОГНОЗ. Нас точно чекає цікаве і напружене протистояння – "Арсенал" нарешті набрав форму, "МЮ" хоче повернутися на шлях перемог. Великої кількості голів не очікую – тотал менше 2.5 гола.

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прогноз анонс чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед арсенал лондон

Джерело: Сегодня|Спорт

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