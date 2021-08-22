Арсенал – Челси: где смотреть главный матч тура в АПЛ

Сегодня в Лондоне пройдет один из самых интересных матчей футбольного уикенда между Арсеналом и Челси. Поединок можно смотреть как по ТВ, так и в интернете

Лондонское дерби пройдет на "Эмирейтс" / Фото: Reuters

В воскресенье, 22 августа, состоится поединок второго тура чемпионата Англии по футболу. На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне встретятся Арсенал и Челси. Старт – в 18:30.

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Где смотреть матч Арсенал – Челси

В Украине поединок в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Sport .

. Текстовая онлайн-трансляция Арсенал – Челси уже идет на нашем сайте.

уже идет на нашем сайте. В интернете встречу АПЛ можно посмотреть на платформе oll.tv.

Кто фаворит

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов выиграть в этом матче. Коэффициент на победу Челси – 1.88, на ничью – 3.50, на победу Арсенала – 4.60.

Напомним, что Челси перед стартом сезона пополнил свой музей еще одним трофеем. Лондонский клуб выиграл Суперкубок УЕФА, победив испанский Вильярреал.