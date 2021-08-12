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Минай 0
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Верес --
Ворскла --
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Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
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Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
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Верес --
Минай --
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Черноморец --
Шахтер --
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Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
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Челси – Вильярреал: видео голов и обзор матча за Суперкубок

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 августа, 08:34
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Смотрите, как победитель Лиги чемпионов Челси в Белфасте в серии пенальти обыграл победителя Лиги Европы Вильярреал и стал обладателем Суперкубка Европы
Челси - обладатель Суперкубка-2021
Челси - обладатель Суперкубка-2021 / Фото: Reuters

Одолев по пенальти Вильярреал, Челси во второй раз в своей истории выиграл Суперкубок Европы.

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Впервые это произошло в 1998-м, когда лондонцы со счетом 1:0 обыграли другой испанский клуб – Реал.

Решающим в Суперкубке-2021 стал выход на замену перед серией пенальти вратаря Челси испанца Кепы, который отбил два 11-метровых удара Вильярреала и принес трофей лондонцам.

ОБЗОР СУПЕРКУБКА

Челси – Вильярреал – 1:1 (пенальти 6:5)
Голы: Зиеш, 27 – Ж. Морено, 73
Серия пенальти – 6:5
Хаверц (0:0 – вратарь) – Ж.Морено (0:1)
Аспиликуэта (1:1) – Манди (1:1 – вратарь)
Алонсо (2:1) – Эступиньян (2:2)
Маунт (3:2) – Мои Гомес (3:3)
Жоржиньо (4:3) – Раба (4:4)
Пулишич (5:4) – Фойт (5:5)
Рюдигер (6:5) – Альбиоль (6:5 – вратарь)
Челси: Менди (Аррисабалага, 119) – Зума (Кристенсен, 67), Чалоба, Рюдигер – Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 83), Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Алонсо – Зиеш (Пулишич, 43), Вернер (Маунт, 66), Хаверц
Вильярреал: Асенхо – Фойт, Альбиоль, Торрес, А. Морено (Морланес, 87) – Капу (Гаспар, 71), Тригерос (Мои Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 58) – Диа (Раба, 87), Ж. Морено, Пино (Манди, 91)
Предупреждения: Рюдигер, Кепа – Пино, Раба

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Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
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3
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7
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3
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Черноморец
3
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0
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3
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0
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Среда, 11 августа
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Видео О матче
Пятница, 13 августа
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Суббота, 14 августа
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Воскресенье, 15 августа
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21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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