Челси – Вильярреал: видео голов и обзор матча за Суперкубок

Смотрите, как победитель Лиги чемпионов Челси в Белфасте в серии пенальти обыграл победителя Лиги Европы Вильярреал и стал обладателем Суперкубка Европы

Челси - обладатель Суперкубка-2021 / Фото: Reuters

Одолев по пенальти Вильярреал, Челси во второй раз в своей истории выиграл Суперкубок Европы.

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Впервые это произошло в 1998-м, когда лондонцы со счетом 1:0 обыграли другой испанский клуб – Реал.

Решающим в Суперкубке-2021 стал выход на замену перед серией пенальти вратаря Челси испанца Кепы, который отбил два 11-метровых удара Вильярреала и принес трофей лондонцам.

ОБЗОР СУПЕРКУБКА

Челси – Вильярреал – 1:1 (пенальти 6:5)

Голы: Зиеш, 27 – Ж. Морено, 73

Серия пенальти – 6:5

Хаверц (0:0 – вратарь) – Ж.Морено (0:1)

Аспиликуэта (1:1) – Манди (1:1 – вратарь)

Алонсо (2:1) – Эступиньян (2:2)

Маунт (3:2) – Мои Гомес (3:3)

Жоржиньо (4:3) – Раба (4:4)

Пулишич (5:4) – Фойт (5:5)

Рюдигер (6:5) – Альбиоль (6:5 – вратарь)

Челси: Менди (Аррисабалага, 119) – Зума (Кристенсен, 67), Чалоба, Рюдигер – Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 83), Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Алонсо – Зиеш (Пулишич, 43), Вернер (Маунт, 66), Хаверц

Вильярреал: Асенхо – Фойт, Альбиоль, Торрес, А. Морено (Морланес, 87) – Капу (Гаспар, 71), Тригерос (Мои Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 58) – Диа (Раба, 87), Ж. Морено, Пино (Манди, 91)

Предупреждения: Рюдигер, Кепа – Пино, Раба

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