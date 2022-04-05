Армия мародеров. Орки продают в России украденную форму сборной Украины

У военных преступников из Российской Федерации отсутствуют все человеческие качества. Сборище негодяев уже продают награбленные в Украине вещи

Оккупанты-мародеры уже продают награбленное в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Все мифы о российской армии навсегда были разрушены в Украине. Российские военные на деле оказались оравой убийц, насильников и мародеров.

Украинская ассоциация футбола на своей странице в Instagram сообщила, что в России продают награбленные в Украине вещи. На ресурсе Avito появилась олимпийка сборной Украины – она взята под Броварами в качестве трофея.

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"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения. "Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной России по футболу, хотя даже они ей не помогут.

Когда там футбол?", – говорится в сообщении.

Ранее жена украинского боксера Александра Усика Екатерина высмеяла российскую армию мародеров. В белорусском Мозыре оккупанты штурмуют службы курьерской доставки, чтобы отправить домой награбленное.