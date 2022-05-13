20 лет назад умер Валерий Лобановский: видео с последнего матча легендарного тренера

Лучший тренер в истории Динамо умер после инсульта, который он перенес во время матча чемпионата Украины в Запорожье

Лобановский на последнем матче в своей жизни

Сегодня ровно 20 лет с того дня, как киевское Динамо потеряло лучшего тренера в своей истории Валерия Лобановского. Он умер 13 мая 2002 года в Запорожье. Спустя шесть дней после того, как перенес инсульт во время матча чемпионата Украины между Металлургом и Динамо.

Лобановскому, с которым киевляне выиграли Кубок кубков 1975 и 1986 годов, а также Суперкубок Европы-1975, было 63 года.

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Современники знаменитого тренера говорили, что он опередил время. И не удивительно, ведь именно это и было целью мэтра.

"Копировать заманчивые образцы, догонять кого-то – занятие бесперспективное. Опережать – вот вдохновляющий смысл работы" – говорил Валерий Лобановский.

Смотрите обзор последнего матча Лобановского: