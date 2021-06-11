Здесь сыграет Украина: знакомимся с аренами Евро-2020

Знакомим со всеми стадионами Евро-2020. Турнир впервые пройдет в 11 разных странах на 11 разных стадионах. Специально к чемпионату Европы был возведен лишь один стадион

Все стадионы Евро-2020

Вот мы и дождались старта чемпионата Европы! Впервые в истории турнир примут сразу 11 стран на 11 разных стадионах – Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния, Шотландия.

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Интересно, что лишь одна арена была построена специально к Евро-2020 – это стадион имени Ференца Пушкаша в Будапеште. Также изначально матчи должны были принимать Бильбао и Дублин, но из-за проблем с пандемией матчи перенесли в Севилью и Санкт-Петербург. А теперь давайте познакомимся с ними поближе.

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Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Турция, Италия, Уэльс, Швейцария. Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Дания, Финляндия, Бельгия, Россия. Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония. Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия. Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Северная Ирландия.

Испания, Швеция, Польша, Северная Ирландия. Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Где пройдут матчи Евро-2020:

Лондон, Англия

Население: 8 908 081

Стадион "Уэмбли"

Открыт в 2007 году

Вместимость: 90 000

Мюнхен, Германия

Население: 1 456 039

Стадион "Альянс Арена"

Открыт в 2005 году

Вместимость: 75 000

Баку, Азербайджан

Население: 2 277 500

"Олимпийский стадион"

Открыт в 2015 году

Вместимость: 70 000

Рим, Италия

Население: 2 875 805

"Стадио Олимпико"

Открыт в 1937 году, реконструирован в 1953 году

Вместимость: 72 698

Санкт-Петербург, Россия

Население: 5 383 890

Стадион "Газпром Арена"

Открыт в 2017 году

Вместимость: 61 000

Бухарест, Румыния

Население: 1 883 425

"Национальный стадион"

Открыт в 2011 году

Вместимость: 54 851

Копенгаген, Дания

Население: 615 993

Стадион "Паркен"

Открыт в 1992 году

Вместимость: 51 711

Будапешт, Венгрия

Население: 1 752 286

Стадион "Ференц Пушкаш"

Открыт в 2019 году

Вместимость: 65 156

Глазго, Шотландия

Население: 621 020

Стадион "Хэмпден Парк"

Открыт в 1903 году, реконструирован в 1999 году

Вместимость: 51 472

Амстердам, Нидерланды

Население: 857 713

Стадион "Йохан Кройф Арена"

Открыт в 1996 году

Вместимость: 53 052

Севилья, Испания

Население:688 711

Стадион: "Олимпийский стадион Севильи"

Открыт в 1999 году

Вместимость: 60 000