11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Здесь сыграет Украина: знакомимся с аренами Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июня, 13:20
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Знакомим со всеми стадионами Евро-2020. Турнир впервые пройдет в 11 разных странах на 11 разных стадионах. Специально к чемпионату Европы был возведен лишь один стадион
Все стадионы Евро-2020
Все стадионы Евро-2020

Вот мы и дождались старта чемпионата Европы! Впервые в истории турнир примут сразу 11 стран на 11 разных стадионах – Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния, Шотландия.

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Интересно, что лишь одна арена была построена специально к Евро-2020 – это стадион имени Ференца Пушкаша в Будапеште. Также изначально матчи должны были принимать Бильбао и Дублин, но из-за проблем с пандемией матчи перенесли в Севилью и Санкт-Петербург. А теперь давайте познакомимся с ними поближе.

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  • Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
  • Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
  • Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.
  • Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
  • Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Северная Ирландия.
  • Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Где пройдут матчи Евро-2020:

Лондон, Англия
Население: 8 908 081
Стадион "Уэмбли"
Открыт в 2007 году
Вместимость: 90 000

Мюнхен, Германия
Население: 1 456 039
Стадион "Альянс Арена"
Открыт в 2005 году
Вместимость: 75 000

Баку, Азербайджан
Население: 2 277 500
"Олимпийский стадион"
Открыт в 2015 году
Вместимость: 70 000

Рим, Италия
Население: 2 875 805
"Стадио Олимпико"
Открыт в 1937 году, реконструирован в 1953 году
Вместимость: 72 698

Санкт-Петербург, Россия
Население: 5 383 890
Стадион "Газпром Арена"
Открыт в 2017 году
Вместимость: 61 000

Бухарест, Румыния
Население: 1 883 425
"Национальный стадион"
Открыт в 2011 году
Вместимость: 54 851

Копенгаген, Дания
Население: 615 993
Стадион "Паркен"
Открыт в 1992 году
Вместимость: 51 711

Будапешт, Венгрия
Население: 1 752 286
Стадион "Ференц Пушкаш"
Открыт в 2019 году
Вместимость: 65 156

Глазго, Шотландия
Население: 621 020
Стадион "Хэмпден Парк"
Открыт в 1903 году, реконструирован в 1999 году
Вместимость: 51 472

Амстердам, Нидерланды
Население: 857 713
Стадион "Йохан Кройф Арена"
Открыт в 1996 году
Вместимость: 53 052

Севилья, Испания
Население:688 711
Стадион: "Олимпийский стадион Севильи"
Открыт в 1999 году
Вместимость: 60 000

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