Тут зіграє Україна: знайомимося з аренами Євро-2020

Ось ми і дочекалися старту чемпіонату Європи! Вперше в історії турнір приймуть відразу 11 країн на 11 різних стадіонах – Азербайджан, Англія, Угорщина, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Росія, Румунія, Шотландія.
Читайте також: Все, що потрібно знати про Євро-2020: вісім відповідей на ключові питання
Цікаво, що лише одна арена була побудована спеціально до Євро-2020 – це стадіон імені Ференца Пушкаша в Будапешті. Також спочатку матчі повинні були приймати Більбао і Дублін, але через проблеми з пандемією матчі перенесли в Севілью і Санкт-Петербург. А тепер давайте познайомимося з ними ближче.
Читайте також: Розклад всіх матчів Євро-2020
- Група А: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія.
- Група В: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія.
- Група С: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія.
- Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія.
- Група Е: Іспанія, Швеція, Польща, Північна Ірландія.
- Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.
Де пройдуть матчі Євро-2020:
Лондон, Англія
Населення 8 908 081
Стадіон "Вемблі"
Відкрито в 2007 році
Місткість: 90 000
Мюнхен, Німеччина
Населення 1 456 039
Стадіон "Альянс Арена"
Відкрито в 2005 році
Місткість: 75 000
Баку, Азербайджан
Населення 2 277 500
"Олімпійський стадіон"
Відкрито в 2015 році
Місткість: 70 000
Рим, Італія
Населення 2 875 805
"Стадіо Олімпіко"
Відкрито в 1937 році, реконструйований в 1953 році
Місткість 72 698
Санкт-Петербург, Росія
Населення 5 383 890
Стадіон "Газпром Арена"
Відкрито в 2017 році
Місткість: 61 000
Бухарест, Румунія
Населення 1 883 425
"Національний стадіон"
Відкрито в 2011 році
Місткість 54 851
Копенгаген, Данія
Населення: 615 993
Стадіон "Паркен"
Відкрито в 1992 році
Місткість 51 711
Будапешт, Угорщина
Населення 1 752 286
Стадіон "Ференц Пушкаш"
Відкрито в 2019 році
Місткість 65 156
Глазго, Шотландія
Населення: 621 020
Стадіон "Гемпден Парк"
Відкрито в 1903 році, реконструйований в 1999 році
Місткість 51 472
Амстердам, Нідерланди
Населення: 857 713
Стадіон "Йохан Кройф Арена"
Відкрито в 1996 році
Місткість 53 052
Севілья, Іспанія
Населення: 688 711
Стадіон "Олімпійський стадіон Севільї"
Відкрито в 1999 році
Місткість: 60 000