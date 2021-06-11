11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Тут зіграє Україна: знайомимося з аренами Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 червня, 13:20
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Знайомимо з усіма стадіонами Євро-2020. Турнір вперше пройде в 11 різних країнах на 11 різних стадіонах. Спеціально до чемпіонату Європи був зведений лише один стадіон
Всі стадіони Євро-2020
Всі стадіони Євро-2020

Ось ми і дочекалися старту чемпіонату Європи! Вперше в історії турнір приймуть відразу 11 країн на 11 різних стадіонах – Азербайджан, Англія, Угорщина, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Росія, Румунія, Шотландія.

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Цікаво, що лише одна арена була побудована спеціально до Євро-2020 – це стадіон імені Ференца Пушкаша в Будапешті. Також спочатку матчі повинні були приймати Більбао і Дублін, але через проблеми з пандемією матчі перенесли в Севілью і Санкт-Петербург. А тепер давайте познайомимося з ними ближче.

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  • Група А: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія.
  • Група В: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія.
  • Група С: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія.
  • Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія.
  • Група Е: Іспанія, Швеція, Польща, Північна Ірландія.
  • Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.

Де пройдуть матчі Євро-2020:

Лондон, Англія
Населення 8 908 081
Стадіон "Вемблі"
Відкрито в 2007 році
Місткість: 90 000

Мюнхен, Німеччина
Населення 1 456 039
Стадіон "Альянс Арена"
Відкрито в 2005 році
Місткість: 75 000

Баку, Азербайджан
Населення 2 277 500
"Олімпійський стадіон"
Відкрито в 2015 році
Місткість: 70 000

Рим, Італія
Населення 2 875 805
"Стадіо Олімпіко"
Відкрито в 1937 році, реконструйований в 1953 році
Місткість 72 698

Санкт-Петербург, Росія
Населення 5 383 890
Стадіон "Газпром Арена"
Відкрито в 2017 році
Місткість: 61 000

Бухарест, Румунія
Населення 1 883 425
"Національний стадіон"
Відкрито в 2011 році
Місткість 54 851

Копенгаген, Данія
Населення: 615 993
Стадіон "Паркен"
Відкрито в 1992 році
Місткість 51 711

Будапешт, Угорщина
Населення 1 752 286
Стадіон "Ференц Пушкаш"
Відкрито в 2019 році
Місткість 65 156

Глазго, Шотландія
Населення: 621 020
Стадіон "Гемпден Парк"
Відкрито в 1903 році, реконструйований в 1999 році
Місткість 51 472

Амстердам, Нідерланди
Населення: 857 713
Стадіон "Йохан Кройф Арена"
Відкрито в 1996 році
Місткість 53 052

Севілья, Іспанія
Населення: 688 711
Стадіон "Олімпійський стадіон Севільї"
Відкрито в 1999 році
Місткість: 60 000

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