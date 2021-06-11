Тут зіграє Україна: знайомимося з аренами Євро-2020

Знайомимо з усіма стадіонами Євро-2020. Турнір вперше пройде в 11 різних країнах на 11 різних стадіонах. Спеціально до чемпіонату Європи був зведений лише один стадіон

Всі стадіони Євро-2020

Ось ми і дочекалися старту чемпіонату Європи! Вперше в історії турнір приймуть відразу 11 країн на 11 різних стадіонах – Азербайджан, Англія, Угорщина, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Росія, Румунія, Шотландія.

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Цікаво, що лише одна арена була побудована спеціально до Євро-2020 – це стадіон імені Ференца Пушкаша в Будапешті. Також спочатку матчі повинні були приймати Більбао і Дублін, але через проблеми з пандемією матчі перенесли в Севілью і Санкт-Петербург. А тепер давайте познайомимося з ними ближче.

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Група А: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія.

Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія. Група В: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія.

Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія. Група С: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія.

Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія. Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія.

Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія. Група Е: Іспанія, Швеція, Польща, Північна Ірландія.

Іспанія, Швеція, Польща, Північна Ірландія. Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.

Де пройдуть матчі Євро-2020:

Лондон, Англія

Населення 8 908 081

Стадіон "Вемблі"

Відкрито в 2007 році

Місткість: 90 000

Мюнхен, Німеччина

Населення 1 456 039

Стадіон "Альянс Арена"

Відкрито в 2005 році

Місткість: 75 000

Баку, Азербайджан

Населення 2 277 500

"Олімпійський стадіон"

Відкрито в 2015 році

Місткість: 70 000

Рим, Італія

Населення 2 875 805

"Стадіо Олімпіко"

Відкрито в 1937 році, реконструйований в 1953 році

Місткість 72 698

Санкт-Петербург, Росія

Населення 5 383 890

Стадіон "Газпром Арена"

Відкрито в 2017 році

Місткість: 61 000

Бухарест, Румунія

Населення 1 883 425

"Національний стадіон"

Відкрито в 2011 році

Місткість 54 851

Копенгаген, Данія

Населення: 615 993

Стадіон "Паркен"

Відкрито в 1992 році

Місткість 51 711

Будапешт, Угорщина

Населення 1 752 286

Стадіон "Ференц Пушкаш"

Відкрито в 2019 році

Місткість 65 156

Глазго, Шотландія

Населення: 621 020

Стадіон "Гемпден Парк"

Відкрито в 1903 році, реконструйований в 1999 році

Місткість 51 472

Амстердам, Нідерланди

Населення: 857 713

Стадіон "Йохан Кройф Арена"

Відкрито в 1996 році

Місткість 53 052

Севілья, Іспанія

Населення: 688 711

Стадіон "Олімпійський стадіон Севільї"

Відкрито в 1999 році

Місткість: 60 000