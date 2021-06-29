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Тренер шведов пошутил над Шевой перед матчем

Олег Люлька Олег Люлька
29 июня, 16:33
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Янне Андерссон в преддверии поединка 1/8 финала Евро против Украины блеснул чувством юмора, вспомнив, где играл он, а где – его сегодняшний визави Андрей Шевченко
Андрей Шевченко и Янне Андерссон
Андрей Шевченко и Янне Андерссон / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон пошутил над Андреем Шевченко перед матчем 1/8 финала Евро-2020, который состоится сегодня в Глазго. Онлайн-трансляция Швеция – Украина доступна на нашем сайте.

Швеция – Украина: где и во сколько смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Янне Андерссон отметил, что у них с Андреем Шевченко много общего, ведь они бывшие форварды. Правда, в то время как украинец забивал за Динамо, Милан и Челси, швед добывал статус лучшего бомбардира клуба региональной лиги под названием Алетс из его родного города Хальмстад.

Когда репортер указал, что играли-то они на разном уровне, Андерссон, сделав максимально серьезный вид, согласился: "Да. Шевченко никогда не играл за Алетс".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Что касается более серьезных вещей, то, напомним, тренер шведов в предстоящем матче с Украиной рассчитывает воспользоваться преимуществом своей команды в антропометрии.

"У нас есть преимущество перед сборной Украины в плане роста при "стандартах". Надеюсь, сможем извлечь из этого пользу. На этом турнире стандартные положения очень много нам дали", – заявил Андерссон

Интересно, что тут уже отшутиться мог бы Андрей Шевченко, вспомнив, как на Евро-2012 в Киеве оба своих мяча в ворота Швеции забил со "второго этажа" – головой.

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