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Тренер шведів пожартував над Шевою перед матчем

Олег Люлька Олег Люлька
29 червня, 16:33
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Янне Андерссон перед поєдинком 1/8 фіналу Євро проти України похвалився почуттям гумору, згадавши, де грав він, а де – його сьогоднішній візаві Андрій Шевченко
Андрій Шевченко і Янне Андерссон
Андрій Шевченко і Янне Андерссон / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон пожартував над Андрієм Шевченком перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020, який відбудеться сьогодні в Глазго. Онлайн-трансляція Швеція – Україна доступна на нашому сайті.

Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Янне Андерссон зауважив, що у них з Андрієм Шевченком багато спільного, адже вони колишні форварди. Правда, в той час як українець забивав за Динамо, Мілан і Челсі, швед здобував статус найкращого бомбардира клубу регіональної ліги під назвою Алетс з його рідного міста Гальмстад.

Коли репортер вказав, що грали вони на різному рівні, Андерссон, зробивши максимально серйозний вираз обличчя, погодився: "Так. Шевченко ніколи не грав за Алетс".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Що стосується більш серйозних речей, то, нагадаємо, тренер шведів у матчі з Україною розраховує скористатися перевагою своєї команди в антропометрії.

"У нас є перевага перед збірною України в плані зросту при "стандартах". Сподіваюся, зможемо отримати з цього зиск. На цьому турнірі стандартні положення дуже багато нам дали", – заявив Андерссон

Цікаво, що тут уже відбутися жартами міг би Андрій Шевченко, згадавши, як на Євро-2012 в Києві обидва своїх м'ячі у ворота Швеції забив з "другого поверху" – головою.

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