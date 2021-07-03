"Шанс Украины – в неуклюжести обороны Англии": тренер английского клуба дал совет Шевченко

Тренер академии Чарльтона Сергей Балтача знает слабые стороны "Трех Львов" и уверен, что наша команда сегодня забьет англичанам

Сергей Балтача много лет работает в Англии / Фото: Getty Images

Серебряный призер Евро-1988, легендарный защитник киевского Динамо, а ныне тренер академии английского Чарльтона Сергей Балтача в предвкушении сегодняшнего матча. Балтача уверен, что Украина может пройти Англию в четвертьфинале Евро-2020. И даже знает, что для этого нужно делать. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

"Самое слабое звено сборной Англии – защитники. Мы будем первые, кто их размочит. Может даже дважды. А три гола еще лучше. Я очень буду радоваться, если это случится. И всем своим английским друзьям говорю – они побаиваются нашу команду.

Слабые английские центрбеки были даже в мое время. На Евро-1988 мы обыграли Англию – 3:1. Они – высокие, мощные, но в скорости уступают. Нашей группе атаки нужно использовать скорость, интенсивность, чтобы давать опонентам как можно меньше времени. Забегать им за спины. При этом нужен хороший пас.

Шанс в контратаке обязательно появится. Сильная сторона медленных защитников – они прекрасно чувствуют себя в воздухе. Подачи с флангов эффекта не принесут. Англичане переиграют наших форвардов на "втором этаже" благодаря габаритам. Вижу наш шанс – в неуклюжести обороны соперника", – цитирует Балтачу "Футбол 24".

Смотрите, наш стрим матча Украина – Англия на YouTube.