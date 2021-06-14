Нескучный гороскоп на неделю: Стрельцы возьмутся за оружие, а Овнов будет штормить

Астрологический и спортивный прогноз на третью неделю лета-2021 для всех знаков зодиака. Не сорвите голос во время футбольных разборок и берегите здоровье

Открытие Евро-2020 в Риме / Фото: REUTERS

Готовьтесь! На этой недели будет много работы. Но самые старательные и креативные обязательно будут вознаграждены. К тому же набирает обороты Евро-2020. Берегите нервы и держите себя в форме!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Известные спортсмены: боксер Владимир Кличко, футболист Серхио Рамос и Роналдиньо, шахматист Гарри Каспаров, стрелок Елена Костевич

Надеюсь, вы любите американские горки, потому что взлетов и падений не избежать. Как только вас будут бросать на татами, вы будете подниматься и давать отпор. Но меньше агрессии и больше позитива. Люди любят Федерера и Надаля за искренность, а вот к Джоковичу, несмотря на 19 "шлемов", такого доверия нет. Кстати, самое время сменить работу. Уроки медитации и йоги помогут избавиться от стресса и укрепить здоровье. Но легкая диета и зарядка – обязательны.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Известные спортсмены: фристайлист Александр Абраменко, футболисты Дэвид Бекхэм и Руслан Малиновский

Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины / Фото: Reuters

Достаточно сложная неделя, как для Венгрии, которая попала на Евро в группу смерти с Португалией, Францией и Германией. И вам нужен хороший план на работе. Иначе, как еще отобрать очки у чемпионов мира и Европы? А вот журналистов и писателей может ждать внезапный успех. Как и одиночек на любовном фронте. А в свободное время смелее вставайте на ролики или берите велосипед.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Известные спортсмены: лучник Виктор Рубан, многоборка Наталья Добрынская, гимнаст Рустам Шарипов, футболисты Стивен Джеррард, Сергей Ребров и Георгий Бущан

Георгий Бущан / Фото: Reuters

Эй, король вечеринок! Вы будете часто выбираться в свет и налаживать нужные связи. И может в будущем именно они помогут вам получить работу в спортивном клубе или возглавить новую промоутерскую компанию. Лучше заранее собрать вещи, ведь вас может ожидать прибыльная деловая поездка, а на обратном пути можно заглянуть в Бухарест на матч сборной Украины. Ей сейчас очень пригодится поддержка. А гребля укрепит тело и поможет весело провести время.

РАК. 22 июня — 22 июля

Известные спортсмены: боксеры Майк Тайсон и Виталий Кличко, футболисты Лионель Месси и Зинедин Зидан, пловец Майкл Фелпс

/ Фото: Getty Images

Никакой лени, и неделя заложит прекрасный фундамент для будущих побед. Извлеките максимум пользы – продуктивные тренировки, лицензии, призовые, переговоры – в общем, самоотверженная борьба за место под солнцем. Да и учеба будет очень кстати. Никогда не знаешь, что пригодится. Так, нашему скелетонисту Гераскевичу на трассе очень помогают познания в математике и физике. Прекрасное время для наращивания силы и выносливости – кросс-фит, бег, плавание.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Известные спортсмены: теннисист Роджер Федерер, пловчиха Яна Клочкова, гимнастки Анна Бессонова и Лилия Подкопаева

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Это будет вызов! Но не бойтесь проблем в начале недели, как Швеция не боится Испанию, а молодой Мик Шумахер конкуренции со звездами Формулы-1. Медленный темп прогресса может вас расстроить, но продолжайте работать с полной самоотдачей, и вознаграждение не заставит себя ждать. Особенно денежное. Но это не значит, что на алтарь побед нужно положить свое здоровье. А виды спорта выбирайте командные и на воздухе – футбол, волейбол, баскетбол.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Известные спортсмены: теннисисты Андрей Медведев и Элина Свитолина, саблистка Ольга Харлан, биатлонистка Юлия Джима

Андрей Медведев / Фото: Федерация тенниса Украины

Смотрите, не забудьте паспорт, иначе ваша рабочая поездка за границу накроется медным тазом. Собираетесь перенять опыт в организации Тур де Франс, да и с ребята из оргкомитета Евро было интересно пообщаться. Или ищите финансирования для своего турнира? Как бы там ни было, но вопросы с деньгами и займами должны решаться в вашу пользу. А по возвращении стоит устроить романтическую прогулку, но берегите ноги. Освойте парусный спорт ли SUP.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Известные спортсмены: футболисты Андрей Шевченко и Пеле, теннисистка Серена Уильямс, горнолыжница Линдси Вонн и дзюдоистка Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Впрягайтесь! Эта будет продуктивная неделя. Благодаря характеру вы выполните все задачи. Ваша работа будет вдохновлять. И как тут не вспомнить, что Андрей Шевченко тоже Весы, что сулит успех сборной Украины. Ваши умственные способности могут улучшиться, А интеллект в спорте всегда является важным оружием. И не только в шахматах. Все бояться думающих боксеров. А на досуге можете заняться даже сноубордингом – в Карпатах снова снег.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Известные спортсмены: фигуристка Оксана Баюл, гимнастка Екатерина Серебрянская, футболисты Олег Блохин, Диего Марадона и Луиш Фигу

Делайте, что хотите, но главное – здоровье. Или хотите повторить судьбу датского футболиста Эриксена, который чуть не умер на футбольном поле? Тогда никаких Олимпиад и чемпионатов вам точно не видать! Пилатес, прогулки на свежем воздухе, плавание – вот ваши нагрузки. В остальном неделя должна быть в вашу пользу, если занимаетесь любимым делом. А лишние обязанности могут заставить вас чувствовать себя связанным. И встретьтесь, наконец, с друзьями.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Известные спортсмены: шестовик Сергей Бубка, футболист Александр Зинченко, прыгунья в высоту Юлия Левченко, теннисистка Моника Селеш

Вот тут и пригодится ваша спортивная закалка! Вам может быть неприятно работать с лицемерными коллегами, которые на словах желают удачи, а за спиной готовы подложить в шиповки стекла, чтобы занять ваше место в сборной. Это приведет к ссорам и спорам. Может, самое время научиться стрелять – из лука и ли пневматического пистолета? Но ближе к концу недели ждите хорошие новости, которые могут изменить вашу жизнь. Вас приглашают на драфт в Америку?

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Известные спортсмены: гимнастка Ирина Дерюгина, баскетболист Леброн Джеймс, боксеры Мохаммед Али и Александр Усик

Мохаммед Али / Фото: Reuters

Вы мечтали построить арену, которой будут завидовать боссы "Уэмбли" или "Мэдисон Сквер Гарден"? Или придумали новый бойцовский промоушен? На этой неделе самое время воплотить в жизнь свои идеи и планы. Иначе будет поздно. Физически и умственно вы готовы к любой работе – от тренера по гимнастике до стронгмена. Да и личная жизнь наконец-то наладиться – вы будете прощены, чтобы там ни сделали. А за нагрузкой обратитесь к восточным единоборствам.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Известные спортсмены: боксер Василий Ломаченко, баскетболист Майкл Джордан, футболист Криштиану Роналду, хоккеист Уэйн Гретцки

Вам нужно определиться со стратегией на ближайшую дистанцию. И лучше практичной, что непросто для мечтателей Водолеев. Потому что нагрузка на работе может увеличиться и появятся незапланированные расходы. Еще бы! Ведь Евро-2020 набирает обороты, создавая дополнительные интриги и конфликты. Не думайте о плохом. Лучше проведите врем с любимыми. Вы давно не устраивали совместные сплавы или танцы. Или можно вместо освоить бейсбол.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Известные спортсмены: шахматист Бобби Фишер, горнолыжник Марсель Хиршер, баскетболист Шакил О’Нил, боксер Флойд Мейвезер, биатлонистка Елена Зубрилова

Работа, работа и еще раз работа! Наверное, вы всерьез решили войти в список самых богатых людей Украины или для начала хотя бы выиграть олимпийское золото. Наберитесь терпения и закройте все свои хвосты. Но избегайте споров с тем, кто обладает властью. Никому не приятно заработать удаление и штраф. А чтобы не растерять свою команду поддержки, больше с ней разговаривайте. Развейтесь игрой в гольф, танцами, хорошо прочистит мозги цигун.