Нескучный гороскоп на 26 июня: Девам понравится поломка итальянского автобуса, а Близнецов ждет эпохальный выбор

Астрологический и спортивный прогноз на суботу, 26 июня, для всех знаков зодиака. Передышка была недолгой. Плавильная печь Евро-2020 вновь накалит страсти!

Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака

Определились пары претендентов на выход в следующий тур плей-офф. Их отношения, за редким исключением на дополнительный тайм, не будут долгими. Эти, чуть более 90-та минут, определят дальнейшую судьбу. Свисток арбитра подытожит – кому "развод" с Евро и домой, а кому менять партнера.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

У Овнов яркой вспышкой пробудится интерес к настоящему. Вы поймете, что на многое способны. Время озарения совпадет с заходом Солнца – матч итальянцев с обидчиками нашей сборной на Евро.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

После вчерашних посиделок, это день нахлынувшего счастья, жажды и уверенности в дальнейшей яркой судьбе человечества. Утренний грохот по батарее – это добрый знак. Значит, у соседей свежая голова.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня важно не столько выбрать направление движения, сколько средство передвижения. Сегодня по телеку Уэльс – Дания в 19:00, успеть бы с пикника!

РАК. 22 июня – 22 июля

Рекам течь, ракам жить! Сегодня не нужно скромничать. Можно расслабиться, и после недельного сна потащиться в ночной клуб. А там и футбол с любимым напитком: Италия – Австрия. Результат матча подскажет интернет. Утром.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня почему-то вспомнится: Львы – короли в животном мире. Что ж, пора перестать опасаться собственной силы. Гантели прямо в офисе и в такую жару – первый шаг на пути признания вашего лидерского статуса.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня ответственный день. Ваша решительность проявится в симпатии к сборной Италии. Италия – это уже не автобус в чужой штрафной площадке, а вполне современный элегантный стиль. И футболки красивые.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Спокойствие, и еще раз спокойствие – это не сегодняшний план на игру. Ваше настроение сегодня будет колебаться от одной до другой штрафной площадки, как в матче Уэльс – Дания. Там, как и у вашего состояния, не все так просто.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Всю неделю вы работали как вьючное животное, а ведь вы умны, проницательны, напряжение на работе сменится семейным уютом. Захочется "поболеть" за Уэльс, или за Данию, или там за Австрию. Какая разница, какого цвета футболка команды победителя?

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня вам не нужно проявлять твердость. Удача сама скатится к вам в руки. Или в бумажник.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня важно разобраться в своих приоритетах. Финансовый успех – это само собой, а вот на каком из двух матчей Евро-2020 акцентировать внимание – это на самом деле важно!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Вам сегодня не захочется сменить место жительства или работу. Это реальное понимание действительности. Ведь понятно, что в спешке можно не успеть подключить интернет или телевизионную антенну, а вечером футбол!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня у вас появится неодолимое желание сделать что-то доброе и хорошее, особенно не напрягаясь. Трехочковый бросок сборной Украины в сито плей-офф – прекрасный пример для подражания. Он вдохновляет!

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: