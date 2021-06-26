26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Ненудний гороскоп на 26 червня: Дівам сподобається поломка італійського автобуса, а Близнюків чекає епохальний вибір

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 червня, 08:19
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Астрологічний і спортивний прогноз на суботу, 26 червня, для всіх знаків зодіаку. Перерва була не довгою. Плавильна піч Євро-2020 знову загострить пристрасті!
Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку

Визначилися пари претендентів на вихід в наступний тур плей-оф. Їхні стосунки, за рідкісним винятком на додатковий тайм, не будуть тривалими. Ці, трохи більше 90-та хвилин, визначать подальшу долю. Свисток арбітра підсумує – кому "розлучення" з Євро і додому, а кому міняти партнера.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

У Овнів яскравим спалахом прокинеться інтерес до сьгодення. Ви зрозумієте, що на багато здатні. Час осяяння співпаде з заходом Сонця – матч італійців з кривдниками нашої збірної на Євро.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Після вчорашніх посиденьок, в цей день нахлине щастя, спрага і впевненості в подальшій яскравій долі людства. Ранковий гуркіт по батареї – це добрий знак. Значить, у сусідів свіжа голова.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні важливо не стільки вибрати напрямок руху, скільки засіб пересування. Сьогодні по ТБ Уельс – Данія о 19:00, встигнути б з пікніка!

РАК. 22 червня – 22 липня

Річкам текти, ракам жити! Сьогодні не потрібно соромитись. Можна розслабитися, і після тижневого сну поїхати в нічний клуб. А там і футбол з улюбленим напоєм: Італія – Австрія. Результат матчу підкаже інтернет. Вранці.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні чомусь згадається: Леви – королі в тваринному світі. Що ж, пора перестати боятися власної сили. Гантелі прямо в офісі і в таку спеку – перший крок на шляху визнання вашого лідерського статусу.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні відповідальний день. Ваша рішучість проявиться в симпатії до збірної Італії. Італія – це вже не автобус в чужому штрафному майданчику, а цілком сучасний елегантний стиль. І футболки красиві.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Спокій, і ще раз спокій – це не сьогоднішній план на гру. Ваш настрій сьогодні буде коливатися від одного до іншого штрафного майданчика, як у матчі Уельс – Данія. Там, як і у вашого стану, не все так просто.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Весь тиждень ви працювали як в'ючна тварина, але ж ви розумні, проникливі, напруга на роботі зміниться сімейним затишком. Захочеться "повболівати" за Уельс, або за Данію, або там за Австрію. Яка різниця, якого кольору футболка команди переможця?

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні вам не потрібно проявляти твердість. Удача сама скотиться до вас в руки. Або в гаманець.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні важливо розібратися в своїх пріоритетах. Фінансовий успіх – це само собою, а ось на якому з двох матчів Євро-2020 акцентувати увагу – це насправді важливо!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Вам сьогодні не захочеться змінити місце проживання або роботу. Це реальне розуміння дійсності. Адже зрозуміло, що в поспіху можна не встигнути підключити інтернет або телевізійну антену, а ввечері футбол!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні у вас з'явиться непереборне бажання зробити щось добре і хороше, особливо не напружуючись. Триочковий кидок збірної України в сито плей-офф – прекрасний приклад для наслідування. Він надихає!

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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