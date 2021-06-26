Ненудний гороскоп на 26 червня: Дівам сподобається поломка італійського автобуса, а Близнюків чекає епохальний вибір

Визначилися пари претендентів на вихід в наступний тур плей-оф. Їхні стосунки, за рідкісним винятком на додатковий тайм, не будуть тривалими. Ці, трохи більше 90-та хвилин, визначать подальшу долю. Свисток арбітра підсумує – кому "розлучення" з Євро і додому, а кому міняти партнера.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
У Овнів яскравим спалахом прокинеться інтерес до сьгодення. Ви зрозумієте, що на багато здатні. Час осяяння співпаде з заходом Сонця – матч італійців з кривдниками нашої збірної на Євро.
ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня
Після вчорашніх посиденьок, в цей день нахлине щастя, спрага і впевненості в подальшій яскравій долі людства. Ранковий гуркіт по батареї – це добрий знак. Значить, у сусідів свіжа голова.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Сьогодні важливо не стільки вибрати напрямок руху, скільки засіб пересування. Сьогодні по ТБ Уельс – Данія о 19:00, встигнути б з пікніка!
РАК. 22 червня – 22 липня
Річкам текти, ракам жити! Сьогодні не потрібно соромитись. Можна розслабитися, і після тижневого сну поїхати в нічний клуб. А там і футбол з улюбленим напоєм: Італія – Австрія. Результат матчу підкаже інтернет. Вранці.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Сьогодні чомусь згадається: Леви – королі в тваринному світі. Що ж, пора перестати боятися власної сили. Гантелі прямо в офісі і в таку спеку – перший крок на шляху визнання вашого лідерського статусу.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Сьогодні відповідальний день. Ваша рішучість проявиться в симпатії до збірної Італії. Італія – це вже не автобус в чужому штрафному майданчику, а цілком сучасний елегантний стиль. І футболки красиві.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Спокій, і ще раз спокій – це не сьогоднішній план на гру. Ваш настрій сьогодні буде коливатися від одного до іншого штрафного майданчика, як у матчі Уельс – Данія. Там, як і у вашого стану, не все так просто.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Весь тиждень ви працювали як в'ючна тварина, але ж ви розумні, проникливі, напруга на роботі зміниться сімейним затишком. Захочеться "повболівати" за Уельс, або за Данію, або там за Австрію. Яка різниця, якого кольору футболка команди переможця?
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Сьогодні вам не потрібно проявляти твердість. Удача сама скотиться до вас в руки. Або в гаманець.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Сьогодні важливо розібратися в своїх пріоритетах. Фінансовий успіх – це само собою, а ось на якому з двох матчів Євро-2020 акцентувати увагу – це насправді важливо!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Вам сьогодні не захочеться змінити місце проживання або роботу. Це реальне розуміння дійсності. Адже зрозуміло, що в поспіху можна не встигнути підключити інтернет або телевізійну антену, а ввечері футбол!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Сьогодні у вас з'явиться непереборне бажання зробити щось добре і хороше, особливо не напружуючись. Триочковий кидок збірної України в сито плей-офф – прекрасний приклад для наслідування. Він надихає!
І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.
На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: