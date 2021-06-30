Не подошел Динамо и стал чемпионом Дании: что известно об Артеме Довбике

Нападающий сборной Украины принес победу нашей команде в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции, забив гол в дополнительное время

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

За час после финального свистка в Глазго Instagram-аудитория Артема Довбика увеличилась на 50% и приблизилась к отметке в 30 тысяч подписчиков. Артем стал героем матча Украины против Швеции.

На 106-й минуте Довбик вышел на поле вместо Андрея Ярмоленко. А в компенсированное время к экстра-тайму забил победный гол.

Кто такой Артем Довбик? Вот несколько фактов о форварде.

Откуда Довбик?

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Там и начал заниматься футболом. Во время детских соревнований на форварда обратили внимание в харьковском Металлисте и пригласили в молодежную команду. Но на сборах Артем получил травму и вернулся домой.

За какие команды играл Довбик?

Начинал карьеру футболист в клубе Черкасский Днепр из второй лиги. Потом был просмотр в киевском Динамо, но он не подошел команде.

Перспективного нападающего заметил Мирон Маркевич и пригласил в Днепр. За клуб футболист провел два сезона, с небольшой арендой в Зарю (Молдова), сыграл 35 матчей и забил 18 голов.

31 января 2018 года Довбик подписал контракт с датским Мидтьюлланном. Там тоже играл с переменным успехом. Был отдан в аренду Сеннерйюску.

Летом 2020-м Довбик вернулся в Украину, где подписал контракт с клубом Днепр-1.

Что выигрывал Довбик?

Побеждал в Кубке Молдовы с Зарей, выигрывал чемпионат Дании с Мидтьюлланном, брал Кубки Дании с Мидтьюлланном и Сеннерйюском.

А что со сборной?

23 мая 2017 года Довбик впервые получил приглашение в национальную команду. Но контрольный матч с Мальтой провел на скамейке запасных.

31 марта 2021 года дебютировал в сборной Украины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Казахстана (1:1), выйдя на замену на 81-й минуте вместо Николая Шапаренко.

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины на чемпионат Европы.

Личная жизнь

Год назад Артем женился в Черкассах. Его избранницей стала Юлия Черненко.