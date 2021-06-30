Не підійшов Динамо і став чемпіоном Данії: що відомо про Артема Довбика

Нападаючий збірної України приніс перемогу нашій команді в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції, забивши гол у додатковий час

Довбик вивів Україну у чветьфінал / Фото: Getty Images

За годину після фінального свистка в Глазго Instagram-аудиторія Артема Довбика збільшилася на 50% і наблизилася до позначки в 30 тисяч підписників. Артем став героєм матчу Україна проти Швеції.

На 106-й хвилині Довбик вийшов на поле замість Андрія Ярмоленка. А в компенсований час до екстра-тайму забив переможний гол.

Хто такий Артем Довбик? Ось кілька фактів про форварда.

Звідки Довбик?

Артем Довбик народився 21 червня 1997 року у Черкасах. Там і почав займатися футболом. Під час дитячих змагань на форварда звернули увагу в харківському Металісті і запросили до молодіжної команди. Але на зборах Артем отримав травму і повернувся додому.

За які команди грав Довбик?

Починав кар'єру футболіст у клубі Черкаський Дніпро з другої ліги. Потім був перегляд у київському Динамо, але він не підійшов команді.

Перспективного нападника побачив Мирон Маркевич і запросив у Дніпро. За клуб футболіст провів два сезони, з невеликою орендою в Зорю (Молдова), зіграв 35 матчів і забив 18 голів.

31 січня 2018 року Довбик підписав контракт з датським Мідтьюлланном. Там теж грав з перемінним успіхом. Був відданий в оренду Сеннерйюску.

Влітку 2020-й Довбик повернувся в Україну, де підписав контракт з клубом Дніпро-1.

Що вигравав Довбик?

Перемагав у Кубку Молдови з Зорею, вигравав чемпіонат Данії з Мідтьюлланном, брав Кубки Данії з Мідтьюлланном і Сеннерйюском.

А що зі збірною?

23 травня 2017 року Довбик вперше отримав запрошення в національну команду. Але контрольний матч з Мальтою провів на лаві запасних.

31 березня 2021 дебютував у збірній України в домашньому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (1:1), вийшовши на заміну на 81-й хвилині замість Миколи Шапаренка.

1 червня 2021 року був включений до офіційної заявки збірної України на чемпіонат Європи.

Особисте життя

Рік тому Артем одружився в Черкасах. Його обраницею стала Юлія Черненко.