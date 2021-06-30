29 червня 19:00 Відео
Англія 2
Німеччина 0
29 червня 22:00 Відео
Швеція 1
Україна 2
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Не підійшов Динамо і став чемпіоном Данії: що відомо про Артема Довбика

Любомир Луканюк, Андрій Трофімов
30 червня, 01:59
Копіювати лінк
Нападаючий збірної України приніс перемогу нашій команді в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції, забивши гол у додатковий час
Довбик вивів Україну у чветьфінал
Довбик вивів Україну у чветьфінал / Фото: Getty Images

За годину після фінального свистка в Глазго Instagram-аудиторія Артема Довбика збільшилася на 50% і наблизилася до позначки в 30 тисяч підписників. Артем став героєм матчу Україна проти Швеції.

На 106-й хвилині Довбик вийшов на поле замість Андрія Ярмоленка. А в компенсований час до екстра-тайму забив переможний гол.

Хто такий Артем Довбик? Ось кілька фактів про форварда.

Звідки Довбик?

Артем Довбик народився 21 червня 1997 року у Черкасах. Там і почав займатися футболом. Під час дитячих змагань на форварда звернули увагу в харківському Металісті і запросили до молодіжної команди. Але на зборах Артем отримав травму і повернувся додому.

За які команди грав Довбик?

Починав кар'єру футболіст у клубі Черкаський Дніпро з другої ліги. Потім був перегляд у київському Динамо, але він не підійшов команді.

Перспективного нападника побачив Мирон Маркевич і запросив у Дніпро. За клуб футболіст провів два сезони, з невеликою орендою в Зорю (Молдова), зіграв 35 матчів і забив 18 голів.

31 січня 2018 року Довбик підписав контракт з датським Мідтьюлланном. Там теж грав з перемінним успіхом. Був відданий в оренду Сеннерйюску.

Влітку 2020-й Довбик повернувся в Україну, де підписав контракт з клубом Дніпро-1.

Що вигравав Довбик?

Перемагав у Кубку Молдови з Зорею, вигравав чемпіонат Данії з Мідтьюлланном, брав Кубки Данії з Мідтьюлланном і Сеннерйюском.

А що зі збірною?

23 травня 2017 року Довбик вперше отримав запрошення в національну команду. Але контрольний матч з Мальтою провів на лаві запасних.

31 березня 2021 дебютував у збірній України в домашньому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (1:1), вийшовши на заміну на 81-й хвилині замість Миколи Шапаренка.

1 червня 2021 року був включений до офіційної заявки збірної України на чемпіонат Європи.

Особисте життя

Рік тому Артем одружився в Черкасах. Його обраницею стала Юлія Черненко.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 300 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
2:0
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти