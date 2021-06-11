11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Мисс сборной Австрии: Арнаутович влюбился в фельдшера на дискотеке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 04:10
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Сара Лизаковски работала фельдшером и моделью, но после рождения детей посвятила себя семье
Сара - жена Марко Арнаутовича
Сара - жена Марко Арнаутовича

Марко Арнаутовича давно все называют плохим мальчиком австрийского футбола. Он скандалил еще в детских командах, откуда его выгоняли. Дрался с одноклубниками, спорил с полицией. Наставник Интера Жозе Моуринью как-то отметил, что Арнаутович – фантастический игрок, однако его отношения к делу не похоже на отношение взрослого человека. И распрощался с футболистом.

Теперь Марко уверяет, что все его выходки в прошлом. С рождением дочерей Эмилии и Алисии он стал более спокойным и серьезным. С Сарой Лизаковски футболист познакомился на дискотеке в Бремене, где выступал за Вердер. Сара работала фельдшером и моделью, но после рождения детей посвятила себя семье.

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