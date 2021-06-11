Міс збірної Австрії: Арнаутович закохався у фельдшерку на дискотеці

Сара Лізаковскі працювала фельдшером і моделлю, але після народження дітей присвятила себе сім'ї

Сара - дружина Марко Арнаутовича

Марко Арнаутовича давно всі називають поганим хлопчиком австрійського футболу. Він скандалив ще в дитячих командах, звідки його виганяли. Бився з одноклубниками, сперечався з поліцією. Наставник Інтера Жозе Моурінью якось зазначив, що Арнаутович – фантастичний гравець, однак його відношення до справи не схоже на ставлення дорослої людини. І розпрощався з футболістом.

Тепер Марко запевняє, що всі його витівки в минулому. З народженням дочок Емілії і Алісії він став більш спокійним і серйозним. З Сарою Лізаковскі футболіст познайомився на дискотеці в Бремені, де виступав за Вердер. Сара працювала фельдшеркою і моделлю, але після народження дітей присвятила себе родині.