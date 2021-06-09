Матвиенко рассказал о скромности Зинченко и его английском влиянии на сборную Украины

Защитник донецкого Шахтера отдал должное коллеге из Манчестер Сити и вспомнил, как Александр поднимался ступеньками карьерной лестницы

Николай Матвиенко в матче со сборной Испании / Фото: УАФ

Уже в ближайшее воскресенье наша национальная команда стартует в финальной части чемпионата Европы. С капитанской повязкой на поле "Арены имени Йохана Кройфа" украинцев выведет Александр Зинченко. 24-летний уроженец Радомышля оказался в центре внимания перед началом Евро-2020.

Накануне Зинченко показал УЗИ своего малыша.

Издание Goal расспросило футболиста Шахтера Николая Матвиенко о защитнике Манчестер Сити. Вот что он вспомнил о знакомстве с Зиной:

"Александр приехал в академию Шахтера в возрасте 15 лет или около того. Сначала он был немного застенчивым и сдержанным, но потом открылся больше. Тем не менее, с первого дня было ясно, чего он хочет на поле. Александр проявил настойчивость и решимость. Уже тогда было ясно, что он станет футболистом высокого уровня".

Журналисты рассказывают, что с началом войны на Донбассе юный футболист уехал с мамой Ириной в Россию и играл в любительских командах Москвы. Чуть позже перебрался в Уфу, но, по его утверждениям, никогда не собирался отказываться от украинского гражданства. Теперь уже в роли игрока основного состава МанСити он передает опыт партнерам, говорит Матвиенко:

"Зинченко очень важен для команды и на поле, и в раздевалке. Он всегда просит нас общаться друг с другом. Александр изучил этот процесс изнутри в Англии, поэтому всегда говорит нам, что хорошее общение – ключ к успеху. Он обладает качествами лидера и сильно влияет на коллектив. Как-то он сказал нам: "В Англии нельзя плохо относиться к команде". Так что он пытается внедрить те же принципы и в сборной".

Напомним, лучшим игроком матча Украина – Кипр признали будущего отца.

Смотрите обзор матча Украина – Кипр: