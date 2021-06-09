Евро-2020
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Португалия --
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Финляндия --
Россия --
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Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
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Украина --
Северная Македония --
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Дания --
Бельгия --
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Нидерланды --
Австрия --
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Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
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Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Матвиенко рассказал о скромности Зинченко и его английском влиянии на сборную Украины

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 18:00
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Защитник донецкого Шахтера отдал должное коллеге из Манчестер Сити и вспомнил, как Александр поднимался ступеньками карьерной лестницы
Николай Матвиенко в матче со сборной Испании
Николай Матвиенко в матче со сборной Испании / Фото: УАФ

Уже в ближайшее воскресенье наша национальная команда стартует в финальной части чемпионата Европы. С капитанской повязкой на поле "Арены имени Йохана Кройфа" украинцев выведет Александр Зинченко. 24-летний уроженец Радомышля оказался в центре внимания перед началом Евро-2020.

Накануне Зинченко показал УЗИ своего малыша.

Издание Goal расспросило футболиста Шахтера Николая Матвиенко о защитнике Манчестер Сити. Вот что он вспомнил о знакомстве с Зиной:

"Александр приехал в академию Шахтера в возрасте 15 лет или около того. Сначала он был немного застенчивым и сдержанным, но потом открылся больше. Тем не менее, с первого дня было ясно, чего он хочет на поле. Александр проявил настойчивость и решимость. Уже тогда было ясно, что он станет футболистом высокого уровня".

Журналисты рассказывают, что с началом войны на Донбассе юный футболист уехал с мамой Ириной в Россию и играл в любительских командах Москвы. Чуть позже перебрался в Уфу, но, по его утверждениям, никогда не собирался отказываться от украинского гражданства. Теперь уже в роли игрока основного состава МанСити он передает опыт партнерам, говорит Матвиенко:

"Зинченко очень важен для команды и на поле, и в раздевалке. Он всегда просит нас общаться друг с другом. Александр изучил этот процесс изнутри в Англии, поэтому всегда говорит нам, что хорошее общение – ключ к успеху.

Он обладает качествами лидера и сильно влияет на коллектив. Как-то он сказал нам: "В Англии нельзя плохо относиться к команде". Так что он пытается внедрить те же принципы и в сборной".

Напомним, лучшим игроком матча Украина – Кипр признали будущего отца.

Смотрите обзор матча Украина – Кипр:

Евро-2020
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