Матвієнко розповів про скромність Зінченко і його англійською вплив на збірну України

Захисник донецького Шахтаря віддав належне колезі з Манчестер Сіті і згадав, як Олександр піднімався сходинками кар'єрної драбини

Микола Матвієнко в матчі зі збірною Іспанії / Фото: УАФ

Вже найближчої неділі наша національна команда стартує у фінальній частині чемпіонату Європи. З капітанською пов'язкою на поле "Арени імені Йохана Кройфа" українців виведе Олександр Зінченко. 24-річний уродженець Радомишля виявився в центрі уваги перед початком Євро-2020.

Напередодні Зінченко показав УЗД свого малюка.

Видання Goal розпитало футболіста Шахтаря Миколи Матвієнко про захисника Манчестер Сіті. Ось що він згадав про знайомство з Зіною:

"Олександр приїхав в академію Шахтаря в віці 15 років або близько того. Спочатку він був трохи сором'язливим і стриманим, але потім відкрився більше. Тим не менш, з першого дня було ясно, чого він хоче на полі. Олександр проявив наполегливість і рішучість. Уже тоді було ясно, що він стане футболістом високого рівня".

Журналісти розповідають, що з початком війни на Донбасі юний футболіст поїхав з мамою Іриною до Росії й грав в аматорських командах Москви. Трохи пізніше перебрався в Уфу, але, за його твердженнями, ніколи не збирався відмовлятися від українського громадянства. Тепер уже в ролі гравця основного складу МанСіті він передає досвід партнерам, каже Матвієнко:

"Зінченко дуже важливий для команди і на поле, і в роздягальні. Він завжди просить нас спілкуватися друг з одним. Олександр вивчив цей процес зсередини в Англії, тому завжди говорить нам, що гарне спілкування – ключ до успіху. Він має ті якості лідера і сильно впливає на колектив. Якось він сказав нам: "У Англії не можна погано ставитися до команди". Так що він намагається впровадити ті ж принципи і в збірній".

Нагадаємо, найкращим гравцем матчу Україна – Кіпр визнали майбутнього батька.

Дивіться огляд матчу Україна – Кіпр: