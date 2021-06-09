Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Матвієнко розповів про скромність Зінченко і його англійською вплив на збірну України

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 18:00
Копіювати лінк
Захисник донецького Шахтаря віддав належне колезі з Манчестер Сіті і згадав, як Олександр піднімався сходинками кар'єрної драбини
Микола Матвієнко в матчі зі збірною Іспанії
Микола Матвієнко в матчі зі збірною Іспанії / Фото: УАФ

Вже найближчої неділі наша національна команда стартує у фінальній частині чемпіонату Європи. З капітанською пов'язкою на поле "Арени імені Йохана Кройфа" українців виведе Олександр Зінченко. 24-річний уродженець Радомишля виявився в центрі уваги перед початком Євро-2020.

Напередодні Зінченко показав УЗД свого малюка.

Видання Goal розпитало футболіста Шахтаря Миколи Матвієнко про захисника Манчестер Сіті. Ось що він згадав про знайомство з Зіною:

"Олександр приїхав в академію Шахтаря в віці 15 років або близько того. Спочатку він був трохи сором'язливим і стриманим, але потім відкрився більше. Тим не менш, з першого дня було ясно, чого він хоче на полі. Олександр проявив наполегливість і рішучість. Уже тоді було ясно, що він стане футболістом високого рівня".

Журналісти розповідають, що з початком війни на Донбасі юний футболіст поїхав з мамою Іриною до Росії й грав в аматорських командах Москви. Трохи пізніше перебрався в Уфу, але, за його твердженнями, ніколи не збирався відмовлятися від українського громадянства. Тепер уже в ролі гравця основного складу МанСіті він передає досвід партнерам, каже Матвієнко:

"Зінченко дуже важливий для команди і на поле, і в роздягальні. Він завжди просить нас спілкуватися друг з одним. Олександр вивчив цей процес зсередини в Англії, тому завжди говорить нам, що гарне спілкування – ключ до успіху.

Він має ті якості лідера і сильно впливає на колектив. Якось він сказав нам: "У Англії не можна погано ставитися до команди". Так що він намагається впровадити ті ж принципи і в збірній".

Нагадаємо, найкращим гравцем матчу Україна – Кіпр визнали майбутнього батька.

Дивіться огляд матчу Україна – Кіпр:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти