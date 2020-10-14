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Всех футболистов "Шахтера" еще раз проверят на коронавирус. Врач команды – о самочувствии игроков

14 октября, 15:58

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Все футболисты чемпионов Украины проведут еще один раунд тестирования в четверг

Ряд игроков "Шахтера" оказался на самоизоляции из-за положительных тестов на коронавирус. Через неделю "горнякам" предстоит стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов – на выезде против "Реала". Как чувствуют себя футболисты на карантине? Рассказал директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский.

  • Футболисты с симптомами. "На данный момент большинство игроков чувствуют себя хорошо. Болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами. Каждый день медицинская служба мониторит состояние футболистов. Те, у кого есть симптомы, получают симптоматическое лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения Украины", – говорит Скибинский.
  • Футболисты без симптомов. "Бессимптомные вместе с тренером по физподготовке и медицинской службой приступили к индивидуальным тренировкам".
  • Что дальше? "Новых случаев на данный момент не выявлено. Следующий раунд тестирования для всей команды – 15 октября, а для игроков и персонала, у которых предварительно выявили коронавирус, – 18 октября".
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Об этом Скибинский рассказал в эфире программы Shakhtar News.

Напомним, что без футболистов "Шахтера" сборная Украины пропустила рекордные семь мячей от сборной Франции (1:7). В Лиге наций наши футболисты проиграли Германии (1:2), после чего победили Испанию в Киеве (1:0).

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врачи Шахтер Донецк доктор коронавирус самоизоляция

Источник: Сегодня|Спорт

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