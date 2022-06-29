Впервые в году. Динамо капитулирует в Лозанне

Киевский клуб потерпел первое поражение в благотворительных матчах. Подопечные Мирчи Луческу уступили худшей команде Швейцарии прошлого сезоне

Динамо играет в Европе за Украину / Фото: Getty Images

Сегодня Динамо провело свой второй благотворительный матч на сборах в Швейцарии. В первом поединке киевляне расписали ничью с командой Ивердон-Спорт.

А теперь соперником "бело-синих" стал клуб Лозанна. Именно он и нанес Динамо первое поражение в благотворительных играх. До этого, с учетом весенних игр, команда добыла пять побед и три ничьи в 8 встречах.

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Судьбу матча решил форвард Трей Койл. Уже на 5 минуте игроку удался шикарный дальний удар в "девятку" ворот Нещерета. А под перерыв нападающий сделал дубль, прошив кипера Динамо с острого угла. Счет 2:0 так и остался на табло.

Следующим соперником киевлян в Швейцарии станет футбольный клуб Сьон. Матч – 2 июля. После этого команду ждут битвы с Янг Бойз, Люцерном и французским Лионом.

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Напомним, что уже менее чем через месяц Динамо ждет старт в Лиге чемпионов. Команда Мирчи Луческу во втором квалификационном раунде сразится с Фенербахче.