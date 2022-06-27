Бойфренд украинской теннисистки сбежал в Саудовскую Аравию ради футбола (фото)

Футболист Динамо Жерсон Родригес вновь отправился в аренду. Игрок сборной Люксембурга будет играть за Аль-Вехду

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Динамо начало подготовку к сезону. 20 июля команда стартует в Лиге чемпионов против Фенербахче, а в конце августа ожидается начало УПЛ.

Пройдет он на территории Украины несмотря на военное положение. Одним из минусов такого решения станет отток легионеров. Сегодня Динамо отправило в аренду Эрика Рамиреса в Слован.

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Также уедет в другой чемпионат и скандальный любитель ночной жизни Жерсон Родригес. Игрок сборной Люксембурга отправится на год в Саудовскую Аравию, подписав арендное соглашение с клубом Аль-Вехда.

В прошлом сезоне клуб выступал во втором аравийском дивизионе. Команда заняла третье место и поднялась в Премьер-Лигу. Сам Жерсон в Динамо не прижился, проведя 53 матча (9 голов и 2 ассиста).

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В прошлом сезоне Родригес уходил в аренду в Труа и Эюпспор, однако сыграл всего 17 матчей в сумме. Его контракт с Динамо рассчитан до 2024 года.

Отметим, что Жерсон состоит в отношениях с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. В 2020 году девушка родила люксембуржцу сына, назвав его Жерсоном Жуниором.