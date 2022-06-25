Усиление с фронта. Клуб УПЛ ждет возвращения своих футболистов

Ковалевский Колос ведет переговоры с руководством ВСУ о возвращении в команду двух своих игроков

Владислав Велетень и Андрей Богданов сейчас находятся в ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Команды Украинской Премьер-лиги начали подготовку к новому сезону. Клубы заняты комплектованием команд и организацией сборов.

С началом военной агрессии России некоторые футболисты взяли в руки оружие и стали на защиту Украины. В их числе игроки Колоса Андрей Богданов и Владислав Велетень.

Реклама

Андрей Богданов вступил в ВСУ / Фото: Instagram

Главный тренер команды из Ковалевки Ярослав Вишняк рассказал, как клуб договаривается с ВСУ о возвращении своих футболистов.

"Есть коммуникация. Мы разговаривали и с Богдановым, и с Велетнем. Хотим, чтобы они вернулись. Ребята хотят играть в футбол. Мы обратились с просьбой, чтобы наши военные пошли нам навстречу. Попросили, чтобы пока идти подготовка к чемпионату и сам чемпионат, игроки вернулись в расположение Колоса", – рассказал Вишняк в комментарии каналу Футбол 1.

Реклама

Отметим, что в прошлом сезоне воспитанники киевского Динамо Андрей Богданов и Владислав Велетень сыграли за Колос 17 и 3 матча соответственно.

Реклама

Ранее мы сообщали, что один из лучших украинских тренеров Юрий Вернидуб возглавил криворожский Кривбасс. Теперь именитый наставник будет совмещать службу в армии и работу в клубе УПЛ.

Юрий Вернидуб приступил к обязанностям тренера Кривбасса / Фото: Коллаж: Сегодня, Кривбасс Кривой Рог

Напомним, новый сезон в УПЛ стартует 20 августа. Матчи чемпионата пройдут на десяти аренах в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.