Посилення з фронту. Клуб УПЛ чекає на повернення своїх футболістів

Ковалівський Колос веде переговори з керівництвом ЗСУ про повернення до команди двох своїх гравців

Владислав Велетень та Андрій Богданов зараз перебувають у ВСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Команди Української Прем'єр-ліги розпочали підготовку до новому сезону. Клуби зайняті комплектуванням команд та організацією зборів.

З початком військової агресії Росії деякі футболісти взяли до рук зброю і стали на захист України. Серед них гравці Колоса Андрій Богданов та Владислав Велетень.

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Андрій Богданов вступив в ЗСУ / Фото: Instagram

Головний тренер команди з Ковалівки Ярослав Вишняк розповів, як клуб домовляється із ЗСУ про повернення своїх футболістів.

"Є комунікація. Ми розмовляли і з Богдановим, і з Велетнем. Хочемо, щоб вони повернулися. Хлопці хочуть грати у футбол. Ми звернулися із проханням, щоб наші військові пішли нам назустріч. Попросили, щоб поки йде підготовка до чемпіонату і сам чемпіонат, гравці повернулися до Колосу", – розповів Вишняк у коментарі каналу Футбол 1.

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Зазначимо, що минулого сезону вихованці київського Динамо Андрій Богданов та Владислав Велетень зіграли за Колос 17 та 3 матчі відповідно.

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Раніше ми повідомляли, що один із найкращих українських тренерів Юрій Вернидуб очолив криворізький Кривбас. Тепер іменитий наставник поєднуватиме службу в армії та роботу в клубі УПЛ.

Юрій Вернидуб приступив до обов'язків тренера Кривбасу / Фото: Колаж: Сьогодні, Кривбас Кривий Ріг

Нагадаємо, новий сезон в УПЛ стартує 20 серпня. Матчі чемпіонату відбудуться на десяти аренах у Київській, Львівській та Закарпатській областях.