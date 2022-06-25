Посилення з фронту. Клуб УПЛ чекає на повернення своїх футболістів

Команди Української Прем'єр-ліги розпочали підготовку до новому сезону. Клуби зайняті комплектуванням команд та організацією зборів.
З початком військової агресії Росії деякі футболісти взяли до рук зброю і стали на захист України. Серед них гравці Колоса Андрій Богданов та Владислав Велетень.
Головний тренер команди з Ковалівки Ярослав Вишняк розповів, як клуб домовляється із ЗСУ про повернення своїх футболістів.
"Є комунікація. Ми розмовляли і з Богдановим, і з Велетнем. Хочемо, щоб вони повернулися. Хлопці хочуть грати у футбол. Ми звернулися із проханням, щоб наші військові пішли нам назустріч.
Попросили, щоб поки йде підготовка до чемпіонату і сам чемпіонат, гравці повернулися до Колосу", – розповів Вишняк у коментарі каналу Футбол 1.
Зазначимо, що минулого сезону вихованці київського Динамо Андрій Богданов та Владислав Велетень зіграли за Колос 17 та 3 матчі відповідно.
Раніше ми повідомляли, що один із найкращих українських тренерів Юрій Вернидуб очолив криворізький Кривбас. Тепер іменитий наставник поєднуватиме службу в армії та роботу в клубі УПЛ.
Нагадаємо, новий сезон в УПЛ стартує 20 серпня. Матчі чемпіонату відбудуться на десяти аренах у Київській, Львівській та Закарпатській областях.