Скандал в Динамо: легионер не позволил украинцу пробить пенальти

В поединке третьего тура чемпионата Украины между луганской Зарей и киевским Динамо (1:2) случился небольшой конфликт между игроками столичного клуба
Де Пена не позволил Шапаренко пробить пенальти
В середине второго тайма
Динамо получило право на пенальти. В отсутствие Виктора Цыганова 11-метровый вызвался пробивать Николай Шапаренко.
Однако это
право у него отобрал Карлос Де Пена. Футболисты начали спорить прямо на поле, пока их не разборонил Денис Гармаш. VIDEO
В итоге
де Пена не реализовал пенальти, что едва не стоило киевлянам потерянных очков. Спустя несколько минут уже Заря заработала пенальти, но и его не удалось реализовать.
В тренде
После неудачного пенальти
Шапаренко что-то выкрикнул в сторону Де Пены, однако тот не отреагировал, а Миколенко жестом руки призвал одноклубников успокоиться.
Известно, что
у Де Пены зимой истекает срок действия контакта с Динамо, вероятнее всего, он продолжит карьеру за океаном. В Сети уже гуляет версия, что уругваец голами, пусть и с пенальти, решил набить себе цену, чтобы выбить более "жирный" контракт в MLS.
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