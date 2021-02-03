"Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь" на сборах в Турции

В среду "горняки" проводят два товарищеских матча – в 10:00 и в 16:00

Чемпион Украины продолжает готовиться ко второй части сезона 2020/2021. Вчера "Шахтер" запланировал еще три матча на сборах в Турции. Сегодня подопечные Луиша Каштру играют два спарринга. В утренней встрече "горняки" встречались с земляками из "Мариуполя". Стартовые составы выглядели следующим образом.

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Матч завершился довольно неожиданной ничьей 2:2. Хотя после того, как Евгений Коноплянка после передачи Михаила Мудрика забил мяч уже на 4-й минуте, казалось, что "Шахтер" уверенно победит.

Но мариупольцы и не думали сдаваться. На 51-й минуте Артем Бондаренко с передачи Вячеслава Танковского сравнял счет – 1:1. На 67-й минуте Алексей Кащук переиграл Андрея Пятова с пенальти, назначенном за фол Марка Мампасси против Андрея Кулакова. Но на последних минутах Фернандо ударом головой восстановил равновесие после подачи Коноплянки – 2:2.

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В 16:00 "оранжево-черные" проведут второй спарринг дня – против словацкого "Слована" из Братиславы.

Тем временем, "Шахтер" заявил на Лигу Европы 44 футболиста. Уже 18 и 25 февраля команда сыграет против израильского "Маккаби" (Т-А).

Вспомним, как "горняки" громили "Минай" в чемпионате Украины:

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