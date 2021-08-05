5 августа 21:00
Колос --
Шахтер Кг --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
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Семейный сектор и бесплатные сладости: что ждет болельщиков Шахтера на матче с Александрией

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 августа, 18:00
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Дончане предлагают увлекательную развлекательную программу на НСК Олимпийский на поединок 3 тура УПЛ против Александрии
Шахтер готовит для фанатов крутые активности на поединок с Александрией
Шахтер готовит для фанатов крутые активности на поединок с Александрией / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник Шахтер удачно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв на выезде Генк. А уже 7 августа дончане в рамках третьего тура чемпионата Украины на НСК Олимпийский примет Александрию. Поединок начнется в 19:30.

Шахтер подготовил развлекательную программу для болельщиков. Активности будут проводиться до, во время игры и в перерыве между таймами. Поклонников "горняков" на главной арене страны ждут:

  • интерактивные фан-зоны
  • бесплатные сладости для детей;
  • открытая тренировка детского роллер-клуба
  • запуск детской футбольной зоны возле "Семейного сектора" (секторы № 59–61)
  • исполнение гимна Украины Александром Кривошапко
  • забег с маскотом в перерыве

Билет на матч включает доступ ко всем активностям! Приобрести их можно онлайн на официальном сайте дончан, а также в клубном мобильном приложении. Минимальная стоимость – от 50 гривен.

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В тренде

Отметим, что Шахтер успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Украины. Сначала подопечные Роберто Де Дзерби сумели одолеть Ингулец (2:1), а на выходных разгромили на выезде Львов (3:0). Вот как это было:

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