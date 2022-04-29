Революция в украинском футболе: команды УПЛ сыграют в зарубежных чемпионатах

Полномасштабная военная агрессия Российской Федерации поставила под угрозу будущее чемпионата Украины по футболу

Гранды устроили битву за чемпионство / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионат Украины сезона 2021/22 не был завершен из-за вторжения фашистской России, поэтому было принято решение признать нынешнюю таблицу УПЛ окончательной.

Каким будет формат нового чемпионата в условиях войны, разбирался спортивный журналист Сергей Болотников. По его словам, на данный момент есть четыре варианта сезона 2022/23, один из которых кажется фантастическим. Но все будет зависить от развития ситуации на фронте.

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"Вариант А – все надеются, что война завершится к июлю и мы начнем чемпионат. Но понятно, что нужно готовить планы Б, В... Какие варианты? Начать чемпионат позже, об этом говорил Игорь Цыганык. Полностью с ним согласен, мы никуда не торопимся. Можем начать его в сентябре, октябре, ноябре. Второй вариант – провести чемпионат в 3-4 городах Западной Украины.

Верес сыграл вничью с Александрией, 10 тур УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Третий вариант – сыграть за границей. Это запрещает регламент, но я думаю, что его можно изменить, если будет такая ситуация. Но самый интересный – четвертый вариант. По моей информации, один из клубов сейчас лоббирует идею (не знаю, насколько серьезно она рассматривается) разделить украинские "живые" команды по 1, по 2, по 3 в разные чемпионаты: Польши, Латвии, Словакии, Румынии и так далее. Просто чтобы клубы год отыграли в чемпионатах, чтобы была игровая практика постоянная. Разумеется, они не будут отбираться в еврокубки.

Мы понимаем: если на год остановить футбол, то уже ничего не останется. На это нет денег, игроки разбегутся, детские школы уже у кого-то не работают. Фактически с нуля придется строить футбол. Этот метод вроде бы решает эту проблему, но он очень сложный", – заявил Болотников на YouTube-канале KDK.

Сергей Болотников / Фото: Facebook

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Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины могут расширить до 18 команд из-за войны. Это станет реальностью если все элитные клубы продолжат свое существование.