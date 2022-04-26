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Чемпионат Украины 2021/2022

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Чемпионат Украины по футболу не будет доигран из-за войны. Кто стал чемпионом?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 16:52
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Украинская Премер-лига признала нынешнюю турнирную таблицу окончательной. Шахтер признан лишь формальным чемпионом
Динамо против Шахтера
Динамо против Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Война против России поставила на паузу украинский футбол. УПЛ приостановлена, поскольку из-за военного положения невозможно проводить поединки.

Долгое время наши функционеры надеялись, что боевые действия прекратятся и футбол сможет вернуться, однако фашисты и не думают останавливаться. Таким образом, сезон 2021/2022 признали завершенным.

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Официальный сайт УПЛ сообщил, что клубы назвали нынешнюю турнирную таблицу окончательной. Согласно ей, формальным чемпионом Украины признан донецкий Шахтер, опережавший Динамо на два балла. Киевляне же смогут претендовать на путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Также журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале рассказал, что на еврокубковую аттестацию будут подаваться Днепр-1, Заря и Ворскла, занявшие 3-5 места. Команда Игора Йовичевича должна играть в Лиге Европы, а луганчане и полтавчане – в Лиге Конференций.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
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15
2
1
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10
39
47
Забитые 49
Пропущенные 10
Разница 39
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забитые 47
Пропущенные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: Н В В В П
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
18
13
1
4
35
17
18
40
Забитые 35
Пропущенные 17
Разница 18
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4
Заря Заря Зар
18
11
3
4
37
19
18
36
Забитые 37
Пропущенные 19
Разница 18
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
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Забитые 30
Пропущенные 18
Разница 12
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Александрия Александрия Але
18
7
5
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26
Забитые 19
Пропущенные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
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27
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25
Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
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24
Забитые 14
Пропущенные 23
Разница -9
Результаты последних матчей: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
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23
Забитые 15
Пропущенные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забитые 17
Пропущенные 29
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забитые 16
Пропущенные 21
Разница -5
Результаты последних матчей: Н Н В П П
12
Львов Львов Льв
18
4
5
9
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30
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17
Забитые 14
Пропущенные 30
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П В В П
13
Черноморец Черноморец Чер
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забитые 20
Пропущенные 40
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П В
14
Ингулец Ингулец Инг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
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15
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18
1
7
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12
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Пропущенные 30
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16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забитые 21
Пропущенные 44
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н П П В

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Награждения призеров не будет. Кроме того, вылет в Первую лигу отменен, а вопрос повышения в классе команд второго эшелона будет рассмотрен 25 мая. Вероятен вариант расширения УПЛ. Тогда же клубы планируют обсудить дату начала нового сезона, если же в тот момент ее уже можно будет планировать.

Что же касается Кубка Украины, то этот розыгрыш, скорее всего, будет аннулирован и признан недействительным. Решения по УПЛ и Кубку должны еще быть утверждены Исполкомом УАФ. Все клубы единогласно поддержали это решение.

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