Чемпионат Украины по футболу не будет доигран из-за войны. Кто стал чемпионом?

Украинская Премер-лига признала нынешнюю турнирную таблицу окончательной. Шахтер признан лишь формальным чемпионом

Динамо против Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Война против России поставила на паузу украинский футбол. УПЛ приостановлена, поскольку из-за военного положения невозможно проводить поединки.

Долгое время наши функционеры надеялись, что боевые действия прекратятся и футбол сможет вернуться, однако фашисты и не думают останавливаться. Таким образом, сезон 2021/2022 признали завершенным.

Реклама

Официальный сайт УПЛ сообщил, что клубы назвали нынешнюю турнирную таблицу окончательной. Согласно ей, формальным чемпионом Украины признан донецкий Шахтер, опережавший Динамо на два балла. Киевляне же смогут претендовать на путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Также журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале рассказал, что на еврокубковую аттестацию будут подаваться Днепр-1, Заря и Ворскла, занявшие 3-5 места. Команда Игора Йовичевича должна играть в Лиге Европы, а луганчане и полтавчане – в Лиге Конференций.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забитые 49 Пропущенные 10 Разница 39 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 18 14 3 1 47 9 38 45 Забитые 47 Пропущенные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: Н В В В П 3 Днепр-1 Дне 18 13 1 4 35 17 18 40 Забитые 35 Пропущенные 17 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В В В 4 Заря Зар 18 11 3 4 37 19 18 36 Забитые 37 Пропущенные 19 Разница 18 Результаты последних матчей: Н В В П В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забитые 30 Пропущенные 18 Разница 12 Результаты последних матчей: Н Н П В В 6 Александрия Але 18 7 5 6 19 16 3 26 Забитые 19 Пропущенные 16 Разница 3 Результаты последних матчей: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забитые 22 Пропущенные 27 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н В П В 8 Колос Кол 18 7 3 8 14 23 -9 24 Забитые 14 Пропущенные 23 Разница -9 Результаты последних матчей: В В В Н В 9 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забитые 15 Пропущенные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н П П В П 10 Металлист 1925 Мет 18 6 1 11 17 29 -12 19 Забитые 17 Пропущенные 29 Разница -12 Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забитые 16 Пропущенные 21 Разница -5 Результаты последних матчей: Н Н В П П 12 Львов Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забитые 14 Пропущенные 30 Разница -16 Результаты последних матчей: Н П В В П 13 Черноморец Чер 18 3 5 10 20 40 -20 14 Забитые 20 Пропущенные 40 Разница -20 Результаты последних матчей: В П П П В 14 Ингулец Инг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забитые 13 Пропущенные 28 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П Н П 15 Минай Мин 18 1 7 10 12 30 -18 10 Забитые 12 Пропущенные 30 Разница -18 Результаты последних матчей: П П П Н Н 16 Мариуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забитые 21 Пропущенные 44 Разница -23 Результаты последних матчей: П Н П П В

Реклама

Награждения призеров не будет. Кроме того, вылет в Первую лигу отменен, а вопрос повышения в классе команд второго эшелона будет рассмотрен 25 мая. Вероятен вариант расширения УПЛ. Тогда же клубы планируют обсудить дату начала нового сезона, если же в тот момент ее уже можно будет планировать.

Что же касается Кубка Украины, то этот розыгрыш, скорее всего, будет аннулирован и признан недействительным. Решения по УПЛ и Кубку должны еще быть утверждены Исполкомом УАФ. Все клубы единогласно поддержали это решение.