Первый чемпион Украины исчез! Будь проклята Россия

Симферопольская Таврия, которая выступала во Второй лиге чемпионата Украины по футболу, заявила о прекращении своего существования.
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"Наши дорогие болельщики и все любители футбола, вынуждены проинформировать вас о прекращении работы спортивного клуба Таврия. К сожалению, на долю нашему клубу выпали тяжелые испытания уже не в первый раз.
Первый чемпион независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.
Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.
Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины", – заявление клуба в Facebook.
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В 1992 году Таврия стала первым чемпионом Украины, обыграв в финальном матче киевское Динамо – 1:0.
А 2010 году Таврия впервые стала обладателем Кубка Украины, обыграв в финале в дополнительное время донецкий Металлург – 3:2.