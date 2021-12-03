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Заря --
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Александрия --
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11 декабря 00:00
Колос --
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Перед матчем Шахтер Львов можно получить автограф от звезды и фото с Кубком УЕФА

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
3 декабря, 14:15
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Перед поединком со Львовом в клубном магазине на НСК "Олимпийский" защитник Шахтера Исмаили встретится с болельщиками
Защитник донецкого Шахтера Исмаили
Защитник донецкого Шахтера Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сам матч Шахтер – Львов начнется в 17:00. Трансляцию матча Шахтер – Львов можно смотреть на нашем сайте.

Болельщики смогут сфотографироваться с игроком команды и получить его автограф. Кроме того, в клубном магазине "горняков" организована специальная фотозона с Кубком УЕФА.

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Андрей Пятов и Дарио Срна
Андрей Пятов и Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Все желающие имеют шанс сделать мгновенный снимок или сфотографироваться с памятным трофеем Шахтера.

Отмечается, что вход на автограф-сессию с Исмаили будет производиться по билетам на матч "горняков" против Львова.

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С Кубком УЕФА можно будет сделать фото любому желающему. Евротрофей будет доступен и в субботу, 4 декабря, с 12:00 до 18:00, сообщает сайт Шахтера.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Львов

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

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  • Победа Шахтера – 87%
  • Ничья – 10%
  • Победа Львова – 3%

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Динамо
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Шахтер
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41
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Днепр-1
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34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
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9
Металлист 1925
16
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19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
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16
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Черноморец
16
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14
Минай
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Ингулец
15
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Мариуполь
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