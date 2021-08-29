Минай – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

29 августа в Ужгороде состоится поединок 6 тура украинской Премьер-лиги Минай – Шахтер. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне

Донецкий Шахтер после выхода в групповой этап Лиги чемпионов, переключается на украинскую Премьер-лигу.

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В воскресенье, 29 августа, в шестом туре чемпионата Украины Шахтер в гостях встречается с Минаем. Матч пройдет в Ужгороде. Начало поединка в 17:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Минай – Шахтер с видеоповторами голов.

МИНАЙ – ШАХТЕР

Как дела в УПЛ

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В пяти матчах Шахтер лишь однажды потерял очки. Проиграл Александрии. Команда находится в лидирующей группе.

Минай, который в УПЛ заменил Олимпик, провел четыре матча и набрал четыре очка.

Турнирная таблица

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 6 5 1 0 20 2 18 16 Забитые 20 Пропущеные 2 Разница 18 Результаты последних матчей: В В Н В В 2 Днепр-1 Дне 6 4 1 1 12 6 6 13 Забитые 12 Пропущеные 6 Разница 6 Результаты последних матчей: В В П В В 3 Шахтер Шах 5 4 0 1 11 3 8 12 Забитые 11 Пропущеные 3 Разница 8 Результаты последних матчей: В В П В В 4 Десна Дес 5 4 0 1 9 6 3 12 Забитые 9 Пропущеные 6 Разница 3 Результаты последних матчей: П В В В В 5 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забитые 11 Пропущеные 4 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 6 Александрия Але 6 3 2 1 7 5 2 11 Забитые 7 Пропущеные 5 Разница 2 Результаты последних матчей: Н В Н В П 7 Заря Зар 5 2 1 2 11 8 3 7 Забитые 11 Пропущеные 8 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н П В П 8 Ингулец Инг 6 2 1 3 8 11 -3 7 Забитые 8 Пропущеные 11 Разница -3 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Металлист 1925 Мет 6 2 0 4 6 10 -4 6 Забитые 6 Пропущеные 10 Разница -4 Результаты последних матчей: П П П В П 10 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забитые 3 Пропущеные 7 Разница -4 Результаты последних матчей: В Н П П Н 11 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забитые 2 Пропущеные 9 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н В Н 12 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забитые 2 Пропущеные 4 Разница -2 Результаты последних матчей: П Н П В 13 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забитые 4 Пропущеные 8 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П П 14 Черноморец Чер 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П В П П 15 Львов Льв 5 0 2 3 4 11 -7 2 Забитые 4 Пропущеные 11 Разница -7 Результаты последних матчей: П Н П П Н 16 Мариуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забитые 8 Пропущеные 15 Разница -7 Результаты последних матчей: П П П П П

История противостояния

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В Премьер-лиге команды встречались всего дважды. В прошлом сезоне. И оба раза "горняки" праздновали уверенную победу – 5:1 и 4:0.

Кто фаворит

Без сомнения, что донецкий клуб безусловный фаворит в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Шахтера – 1.20, на ничью – 6.70, на победу Миная – 14.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:0 или 3:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

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Прошлый тур

Минай в гостях уступил Вересу.

Шахтер на выезда разгромил Черноморец.