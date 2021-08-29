Минай – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

29 августа в Ужгороде состоится поединок 6 тура украинской Премьер-лиги Минай – Шахтер. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне
Донецкий Шахтер после выхода в групповой этап Лиги чемпионов, переключается на украинскую Премьер-лигу.
В воскресенье, 29 августа, в шестом туре чемпионата Украины Шахтер в гостях встречается с Минаем. Матч пройдет в Ужгороде. Начало поединка в 17:00.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Минай – Шахтер с видеоповторами голов.
МИНАЙ – ШАХТЕР
Как дела в УПЛ
В пяти матчах Шахтер лишь однажды потерял очки. Проиграл Александрии. Команда находится в лидирующей группе.
Минай, который в УПЛ заменил Олимпик, провел четыре матча и набрал четыре очка.
Турнирная таблица
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые
11
Пропущеные
3
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые
9
Пропущеные
6
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
В
5
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
П
8
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые
3
Пропущеные
7
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
Н
11
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
12
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые
2
Пропущеные
4
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
Н
П
В
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые
4
Пропущеные
11
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П
История противостояния
В Премьер-лиге команды встречались всего дважды. В прошлом сезоне. И оба раза "горняки" праздновали уверенную победу – 5:1 и 4:0.
Кто фаворит
Без сомнения, что донецкий клуб безусловный фаворит в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Шахтера – 1.20, на ничью – 6.70, на победу Миная – 14.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:0 или 3:0.
Где смотреть
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.
Прошлый тур
Минай в гостях уступил Вересу.
Шахтер на выезда разгромил Черноморец.