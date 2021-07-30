Львов – Шахтер: онлайн-трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины

Донецкий клуб во главе с Роберто Де Дзерби сыграет свой второй поединок в новом сезоне УПЛ. Соперником Шахтера станет середняк чемпионата Львов

В пятницу состоится матч 2-го тура чемпионата Украины. Во Львове местная одноименная команда примет Шахтер. Игра состоится на стадионе "Арена-Львов". Начало поединка – 19:00. Узнавайте расписание всех матчей 2-го тура УПЛ.

Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА ЛЬВОВ – ШАХТЕР

Реклама

Прошлый сезон. Прошлый сезон Шахтер провел неудачно, проиграв все титулы на внутренней арене. Это повлияло на летнее межсезонье дончан.

Команду покинул наставник Луиш Каштру, которому на смену пригласили амбициозного Роберто Де Дзерби. Вместе с экс-наставником Сассуоло ряды "горняков" пополнило звездное трио – Лассина Траоре, Педриньо и Марлон.

Львов же сумел выдать впечатляющий финиш сезона. Команда Анатолия Бессмертного не только избежала вылета, но и взобралась аж на 8 место.

Команда не сильно изменилась зимой. Расположение львовян покинули Велвес, Захаркив и Лобай, тогда как им на смену пришел защитник Колоса Зозуля и дуэт из Олимпика в лице Политыло и Хамелюка.

Сезон 2021/2022. Оба соперника неплохо показали себя в прошлые выходные. Львов вышел на матч с Мариуполем в ограниченном составе из-за эпидемии коронавируса, однако это не помешало "горожанам" добыть один балл. Более того, по игре именно Львов больше заслуживал на победу.

Шахтер же смог одолеть Ингулец в первом матче Де Дзерби в УПЛ. "Горняки" забили два гола до перерыва и спокойно доводили игру до логической победы, однако гол Стеффена за 10 минут до финального свистка заставил болельщиков немного попереживать.

Личные встречи. Шахтер и Львов провели 10 очных встреч. Семь из них остались за дончанами, две – за львовянами, а еще одна завершилась вничью.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Матч первого круга без шансов выиграли дончане (5:1), а вот уже в марте Львов сумел шокировать команду Луиша Каштру (3:2).

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 18:55. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби выглядит совсем символическим – 1.20. На ничью выставлен коэффициент 6.70, на победу гостей – аж 15.00. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Бессмертного (2.21).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ