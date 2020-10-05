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Лучшим игроком тура в чемпионате Украины назвали полузащитника "Десны"

5 октября, 17:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Алексей Гуцуляк отдал две голевые передачи в матче с "Шахтером", а его команда не проиграла

Сегодня украинская Премьер-лига назвала лауреатов пятого тура, который прошел в минувшие выходные. Напомним все результаты пятого тура чемпионата Украины. Лучшим игроком признали полузащитника черниговской "Десны" Игоря Гуцуляка.

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О решении экспертного совета объявил официальный сайт УПЛ.

Вчера "Десна" едва не обыграла на своем поле "Шахтер", а 22-летний Гуцуляк сделал две голевые передачи – Андрею Мостовому и Андрею Тотовицкому. Среди конкурентов Алексея значились одноклубник Тотовицкий, иранец Шахаб из "Олимпика", хавбек "Днепра-1" Сергей Булеца. В экспертный совет УПЛ входят: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Напомним, в январе Гуцуляк перешел из "Карпат" в "Десну". Ранее, уже в 18-летнем возрасте, парень пробовал пробиться в основной состав испанского "Вильярреала", но не смог там закрепиться и вернулся во Львов.

А лучшим наставником минувшего тура Всеукраинское объединение тренеров назвало Игоря Климовского. Его "Олимпик" обыграл в Киеве "Александрию" со счетом 3:2.

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Смотрите обзор матча "Десна" – "Шахтер":

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