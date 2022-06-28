Футбольные дезертиры! Киевский клуб разогнал игроков, которые в феврале не вернулись в Украину

Левый Берег почти полным составом отказался возвращаться из Турции домой. Клуб прекратил сотрудничество с ними

Игроки Левого Берега устроили массовое дезертирство

Прошлый футбольный сезон в Украине был завершен досрочно из-за войны, которую фашистская Россия развязала на нашей территории. УПЛ, а также Первая и Вторая лиги зафиксировали турнирные таблицы на момент окончания осенней части.

Впрочем, уже в конце августа планируется старт нового сезона, который должен пройти на территории Украины. Правда, некоторые клубы не выйдут на старт.

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Печальная ситуация приключилась с киевским клубом Левый Берег, который оказался вторым в своей группе Второй лиги. Команда проводила зимний сбор в Турции, однако после начала полномасштабной войны многие члены команды отказались возвращаться в Украину.

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Таким образом, команда пропустит следующий футбольный сезон. Официальное заявление по этой ситуации Левый Берег опубликовал на своей страничке в Instagram.

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"Большинство игроков и представителей тренерского состава Левого Берега приняли личное решение не возвращаться в страну с подготовительного сбора в Турции, оставшись за границей. При том, что руководством клуба были созданы все логистические условия для возвращения в Украину и дальнейшего сотрудничества. Ввиду этого было принято решение о прекращении взаимоотношений с действующим тренерским штабом и футболистами. Таким составом команда существовать не могла! С апреля 2022 года клуб возобновил свою работу, сосредоточив все внимание на детско-юношеской школе, активно продолжает заниматься благотворительностью.

Сейчас мы понимаем, что строительство главной команды требует немало времени. Поэтому руководством клуба было принято единственное правильное решение о временной остановке деятельности профессиональной команды. Но мы обещаем, что клуб будет готовиться к участию в соревнованиях среди профессионалов в сезоне 2023/2024".

Отметим, что похожая ситуация была в марте и у Агробизнеса из Волочиска. Команда Первой Лиги практически полным составом была распущена после того, как с заграничных сборов вернулось всего три игрока.