Двойные стандарты для Динамо и Шахтера? Судейский разбор 18-го тура УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 18-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.
Михаил Метревели:
Украинский футбол уходит в зимнюю спячку. В УПЛ сыграли последний тур в 2021 году, а команды отправились в продолжительные новогодние отпуска. 18-й тур получился насыщенным как событиями, так и спорными для арбитража эпизодами в матчах.
Сразу в двух играх арбитрам пришлось принимать непростые решения в ситуациях, когда мяч попадал в руку игроку в штрафной. И в обоих случаях арбитры приняли решения, которые больше казались ошибочными, чем верными.
А матч Александрии с Шахтером вновь поднял тему последовательности принятия решений нашими арбитрами. Точнее – ее отсутствия. Детальнее читайте дальше.
МАРИУПОЛЬ – ДНЕПР-1
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Арбитр – Дмитрий Кривушкин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но было много спорных эпизодов. На матче работал VAR. Ключевым для арбитража был ряд эпизодов.
▶️ На 20-й минуте Гуцуляк упал в штрафной после игры Топалова высоко поднятой ногой. Арбитр выслушал ассистента VAR и дал продолжить игру. Это верное решение. Топалов сыграл в мяч и не задел ногой голову Гуцуляка. Поводов ставить пенальти не было.
▶️ На 34-й минуте Дубинчак упал в штрафной после борьбы с Кащуком. Арбитр зафиксировал фол, показал Кащуку желтую карточку и назначил пенальти в ворота Мариуполя. Это верное решение. Кащук выставил руку в сторону и попал локтем в лицо Дубинчаку. Это отмашка и справедливый пенальти.
▶️ На первой добавленной к первому тайму минуте Кащук в подкате сзади врезался в ноги Дубинчаку. Арбитр показал Кащуку желтую карточку, которая стала для него второй.
Арбитр мог пожалеть игрока и ограничиться последним устным предупреждением, но и основания показать желтую карточку у него были. Поэтому решение арбитра было жестким, но его нельзя назвать ошибочным.
▶️ На 57-й минуте Довбик забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после подсказки ассистента VAR отменил гол. Честно сказать, тяжело понять, почему гол был отменен.
В телетрансляции не было видно, какой жест показал арбитр после прослушивания подсказки. Скорее всего, был зафиксирован офсайд, так как главный арбитр не ходил смотреть повтор самостоятельно.
Если у Довбика и был офсайд, то это вопрос миллиметров. На ТВ-повторе казалось, что форвард Днепр-1 находился на линии с последним защитником Мариуполя.
▶️ На 73-й минуте Гуцуляк упал в штрафной после подката Мампасси. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Мариуполя и показал Мампасси желтую карточку. Это верное решение. Защитник Мариуполя не сыграл в мяч и врезался в ногу сопернику.
Оценка: 7,5/10
ИНГУЛЕЦ – ДЕСНА
Арбитр – Андрей Коваленко. Для арбитража матч был средней тяжести. Было много борьбы и фолов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.
▶️ На 4-й минуте Коваленко упал в штрафной после попытки Селина отобрать мяч. Арбитр дал продолжить игру. Сложный эпизод, но, скорее, арбитр принял верное решение. Защитник Десны сначала все же сыграл в мяч, а потом ударил по ноге соперника.
▶️ На 85-й минуте Опанасенко пытался ногой сыграть в верховой мяч и ударил по голове Шевцова. Арбитр показал игроку Ингульца желтую карточку, которая стала для него второй.
Это верное решение. Опасная игра, за которую при определенных обстоятельствах можно было получить и прямую красную. С решением арбитра не спорил даже сам Опанасенко.
Оценка: 8/10
АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР
Арбитр – Александр Шандор. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила, и был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были три эпизода.
▶️ На 9-й минуте при подаче углового Исмаили упал в штрафной после борьбы с Бабогло. Арбитр дал продолжить игру. VAR подтвердил это решение. Эпизод сложный и неоднозначный.
Защитник Александрии очевидно хватал руками игрока Шахтера и мешал ему идти на подачу. Возможно, арбитры решили, что действия Бабогло все же не выходили за рамки допустимой борьбы при угловых.
Хотя в очень похожем эпизоде в памятном матче Александрии и Динамо за такие же действия Рыбалки против Гармаша в ворота александрийцев был назначен пенальти. Так что решения арбитров были немного непоследовательны.
▶️ На 60-й минуте Мельник забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот. Это верное решение. Сам Мельник правил не нарушал, но Копына, отдавший голевую передачу, был в небольшом офсайде.
▶️ На 84-й минуте игроки Александрии сигнализировали, что мяч в штрафной попал в руку Антонио. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение.
Касание мяча руки действительно было, но рука игрока Шахтера находилась в естественном положении. Это случайное попадание, а не игра рукой.
Оценка: 7,5/10
ВЕРЕС – РУХ
Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.
▶️ На 81-й минуте Притула упал в штрафной после борьбы с Солдатом. Арбитр зафиксировал нарушение и назначил пенальти в ворота Вереса. Это верное решение. Игрок Руха был первым на мяче, после чего его ударил по ноге защитник Вереса.
Оценка: 8/10
ЛЬВОВ – ВОРСКЛА
Арбитр – Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был очень сложный для оценки эпизод. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.
▶️ На 36-й минуте Павлюк прямой ногой врезался в ногу Зозуле. Арбитр показал игроку Ворсклы желтую карточку. Это ошибка. Павлюк совершил грубейший фол, который только чудом не закончился для Зозули переломом ноги. Должна была быть красная карточка.
▶️ На третьей добавленной к первому тайму минуте Ранжел после подачи со штрафного забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Корпус игрока Ворсклы был немного ближе к воротам, чем последний защитник Львова.
▶️ На 80-й минуте Семенив выполнил прострел в штрафную, после чего игроки Львова активно сигнализировали, что мяч попал в руку Якубу. Арбитр оставил апелляции без внимания и назначил угловой. Очень сложный эпизод.
Мяч однозначно попал в руку игроку Ворсклы, но повторы так и не дали четкого ответа – мяч сразу попал в руку или рикошетом от корпуса. Больше похоже, что мяч сразу попал в руку, так что в ворота Ворсклы нужно было назначить пенальти.
Оценка: 7/10
ЧЕРНОМОРЕЦ – МЕТАЛЛИСТ 1925
Арбитр – Анастасия Романюк. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.
▶️ На 56-й минуте Марлисон упал в штрафной после того, как сзади него упал Дубко. Арбитр зафиксировала нарушение и назначила пенальти в ворота Черноморца.
Это верное решение. Защитник Черноморца просто потерял равновесие, но контакт между игроками был, и он помешал игроку Металлиста 1925 развить атаку.
▶️ На 90-й минуте Бугай забил гол. Арбитр зафиксировала офсайд и не засчитала взятие ворот. Это верное решение. Игрок Черноморца действительно залез в небольшой офсайд.
Оценка: 8/10
ДИНАМО – ЗАРЯ
Арбитр – Игорь Пасхал. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.
▶️ На 53-й минуте де Пена упал после подката Мацапуры, выбежавшего за пределы штрафной площадки. Арбитр зафиксировал нарушение и показал вратарю Зари желтую карточку.
Вероятнее всего, это ошибка. На двух повторах, которые показали в ТВ-трансляции, контакта между игроками не было видно. Скорее всего, де Пена нырял.
▶️ На 60-й минуте Имереков забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Защитник Зари на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник Динамо.
Оценка: 7,5/10
КОЛОС – МИНАЙ
Арбитр – Роман Блавацкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.
▶️ На 87-й минуте Черноморец в штрафной пробрасывал мяч головой себе на ход, после чего активно сигнализировал, что мяч попал в руку Векляку. Арбитр зафиксировал нарушение и назначил пенальти в ворота Миная. Сложный эпизод, которому трудно дать однозначную оценку.
Изначально мяч попал Векляку в грудь и только потом отскочил в руку. Но рука при этом находилась в неестественном положении, что дает основания считать эпизод игрой рукой, а не случайным отскоком. Скорее, пенальти все же не было.
Оценка: 7/10
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ