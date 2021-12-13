Двойные стандарты для Динамо и Шахтера? Судейский разбор 18-го тура УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах восемнадцатого тура чемпионата Украины

Михаил Метревели - о судействе в УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 18-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

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Украинский футбол уходит в зимнюю спячку. В УПЛ сыграли последний тур в 2021 году, а команды отправились в продолжительные новогодние отпуска. 18-й тур получился насыщенным как событиями, так и спорными для арбитража эпизодами в матчах. Сразу в двух играх арбитрам пришлось принимать непростые решения в ситуациях, когда мяч попадал в руку игроку в штрафной. И в обоих случаях арбитры приняли решения, которые больше казались ошибочными, чем верными. А матч Александрии с Шахтером вновь поднял тему последовательности принятия решений нашими арбитрами. Точнее – ее отсутствия. Детальнее читайте дальше.

МАРИУПОЛЬ – ДНЕПР-1

Арбитр – Дмитрий Кривушкин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но было много спорных эпизодов. На матче работал VAR. Ключевым для арбитража был ряд эпизодов.

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▶️ На 20-й минуте Гуцуляк упал в штрафной после игры Топалова высоко поднятой ногой. Арбитр выслушал ассистента VAR и дал продолжить игру. Это верное решение. Топалов сыграл в мяч и не задел ногой голову Гуцуляка. Поводов ставить пенальти не было.

▶️ На 34-й минуте Дубинчак упал в штрафной после борьбы с Кащуком. Арбитр зафиксировал фол, показал Кащуку желтую карточку и назначил пенальти в ворота Мариуполя. Это верное решение. Кащук выставил руку в сторону и попал локтем в лицо Дубинчаку. Это отмашка и справедливый пенальти.

▶️ На первой добавленной к первому тайму минуте Кащук в подкате сзади врезался в ноги Дубинчаку. Арбитр показал Кащуку желтую карточку, которая стала для него второй.

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Арбитр мог пожалеть игрока и ограничиться последним устным предупреждением, но и основания показать желтую карточку у него были. Поэтому решение арбитра было жестким, но его нельзя назвать ошибочным.

▶️ На 57-й минуте Довбик забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после подсказки ассистента VAR отменил гол. Честно сказать, тяжело понять, почему гол был отменен.

В телетрансляции не было видно, какой жест показал арбитр после прослушивания подсказки. Скорее всего, был зафиксирован офсайд, так как главный арбитр не ходил смотреть повтор самостоятельно.

Если у Довбика и был офсайд, то это вопрос миллиметров. На ТВ-повторе казалось, что форвард Днепр-1 находился на линии с последним защитником Мариуполя.

▶️ На 73-й минуте Гуцуляк упал в штрафной после подката Мампасси. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Мариуполя и показал Мампасси желтую карточку. Это верное решение. Защитник Мариуполя не сыграл в мяч и врезался в ногу сопернику.

Оценка: 7,5/10

ИНГУЛЕЦ – ДЕСНА

Арбитр – Андрей Коваленко. Для арбитража матч был средней тяжести. Было много борьбы и фолов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 4-й минуте Коваленко упал в штрафной после попытки Селина отобрать мяч. Арбитр дал продолжить игру. Сложный эпизод, но, скорее, арбитр принял верное решение. Защитник Десны сначала все же сыграл в мяч, а потом ударил по ноге соперника.

▶️ На 85-й минуте Опанасенко пытался ногой сыграть в верховой мяч и ударил по голове Шевцова. Арбитр показал игроку Ингульца желтую карточку, которая стала для него второй.

Это верное решение. Опасная игра, за которую при определенных обстоятельствах можно было получить и прямую красную. С решением арбитра не спорил даже сам Опанасенко.

Оценка: 8/10

АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР

Арбитр – Александр Шандор. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила, и был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

▶️ На 9-й минуте при подаче углового Исмаили упал в штрафной после борьбы с Бабогло. Арбитр дал продолжить игру. VAR подтвердил это решение. Эпизод сложный и неоднозначный.

Защитник Александрии очевидно хватал руками игрока Шахтера и мешал ему идти на подачу. Возможно, арбитры решили, что действия Бабогло все же не выходили за рамки допустимой борьбы при угловых.

Хотя в очень похожем эпизоде в памятном матче Александрии и Динамо за такие же действия Рыбалки против Гармаша в ворота александрийцев был назначен пенальти. Так что решения арбитров были немного непоследовательны.

▶️ На 60-й минуте Мельник забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот. Это верное решение. Сам Мельник правил не нарушал, но Копына, отдавший голевую передачу, был в небольшом офсайде.

▶️ На 84-й минуте игроки Александрии сигнализировали, что мяч в штрафной попал в руку Антонио. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение.

Касание мяча руки действительно было, но рука игрока Шахтера находилась в естественном положении. Это случайное попадание, а не игра рукой.

Оценка: 7,5/10

ВЕРЕС – РУХ

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

▶️ На 81-й минуте Притула упал в штрафной после борьбы с Солдатом. Арбитр зафиксировал нарушение и назначил пенальти в ворота Вереса. Это верное решение. Игрок Руха был первым на мяче, после чего его ударил по ноге защитник Вереса.

Оценка: 8/10

ЛЬВОВ – ВОРСКЛА

Арбитр – Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был очень сложный для оценки эпизод. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Ярослав Козык / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

▶️ На 36-й минуте Павлюк прямой ногой врезался в ногу Зозуле. Арбитр показал игроку Ворсклы желтую карточку. Это ошибка. Павлюк совершил грубейший фол, который только чудом не закончился для Зозули переломом ноги. Должна была быть красная карточка.

▶️ На третьей добавленной к первому тайму минуте Ранжел после подачи со штрафного забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Корпус игрока Ворсклы был немного ближе к воротам, чем последний защитник Львова.

▶️ На 80-й минуте Семенив выполнил прострел в штрафную, после чего игроки Львова активно сигнализировали, что мяч попал в руку Якубу. Арбитр оставил апелляции без внимания и назначил угловой. Очень сложный эпизод.

Мяч однозначно попал в руку игроку Ворсклы, но повторы так и не дали четкого ответа – мяч сразу попал в руку или рикошетом от корпуса. Больше похоже, что мяч сразу попал в руку, так что в ворота Ворсклы нужно было назначить пенальти.

Оценка: 7/10

ЧЕРНОМОРЕЦ – МЕТАЛЛИСТ 1925

Арбитр – Анастасия Романюк. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 56-й минуте Марлисон упал в штрафной после того, как сзади него упал Дубко. Арбитр зафиксировала нарушение и назначила пенальти в ворота Черноморца.

Это верное решение. Защитник Черноморца просто потерял равновесие, но контакт между игроками был, и он помешал игроку Металлиста 1925 развить атаку.

▶️ На 90-й минуте Бугай забил гол. Арбитр зафиксировала офсайд и не засчитала взятие ворот. Это верное решение. Игрок Черноморца действительно залез в небольшой офсайд.

Оценка: 8/10

ДИНАМО – ЗАРЯ

Арбитр – Игорь Пасхал. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 53-й минуте де Пена упал после подката Мацапуры, выбежавшего за пределы штрафной площадки. Арбитр зафиксировал нарушение и показал вратарю Зари желтую карточку.

Вероятнее всего, это ошибка. На двух повторах, которые показали в ТВ-трансляции, контакта между игроками не было видно. Скорее всего, де Пена нырял.

▶️ На 60-й минуте Имереков забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Защитник Зари на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник Динамо.

Оценка: 7,5/10

КОЛОС – МИНАЙ

Арбитр – Роман Блавацкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

▶️ На 87-й минуте Черноморец в штрафной пробрасывал мяч головой себе на ход, после чего активно сигнализировал, что мяч попал в руку Векляку. Арбитр зафиксировал нарушение и назначил пенальти в ворота Миная. Сложный эпизод, которому трудно дать однозначную оценку.

Изначально мяч попал Векляку в грудь и только потом отскочил в руку. Но рука при этом находилась в неестественном положении, что дает основания считать эпизод игрой рукой, а не случайным отскоком. Скорее, пенальти все же не было.

Оценка: 7/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ