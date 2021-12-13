Подвійні стандарти для Динамо та Шахтаря? Суддівський розбір 18-го туру УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення у матчах вісімнадцятого туру чемпіонату України

Михайло Метревелі - про суддівство в УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Segodnya.ua продовжує огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Усі матчі, всі спірні моменти 18-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

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Український футбол іде у зимову сплячку. В УПЛ зіграли останній тур у 2021 році, а команди пішли у тривалі новорічні відпустки. 18-й тур вийшов насиченим як подіями, так і спірними для арбітражу епізодами в матчах. Відразу у двох іграх арбітрам довелося виносити непрості рішення у ситуаціях, коли м'яч потрапляв у руку гравцеві у штрафному майданчику. І в обох випадках арбітри винесли рішення, які більше здавалися хибними, ніж слушними. А матч Олександрії із Шахтарем знову порушив тему послідовності ухвалення рішень нашими арбітрами. Точніше – її браку. Детальніше читайте далі.

МАРІУПОЛЬ – ДНІПРО-1

Арбітр – Дмитро Кривушкін. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди мало фолили, але було багато спірних епізодів. На матчі працював VAR. Головними для арбітражу було кілька епізодів.

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▶️ На 20-й хвилині Гуцуляк упав у штрафному майданчику після гри Топалова високо піднятою ногою. Арбітр вислухав помічника VAR і дав продовжити гру. Це правильне рішення. Топалов зіграв у м'яч і не зачепив ногою голову Гуцуляка. Приводів ставити пенальті не було.

▶️ На 34-й хвилині Дубінчак упав у штрафному після боротьби з Кащуком. Арбітр зафіксував фол, показав Кащуку жовту картку та призначив пенальті у ворота Маріуполя. Це правильне рішення. Кащук виставив руку вбік і влучив ліктем в обличчя Дубінчаку. Це відмашка і справедливе пенальті.

▶️ На першій доданій до першого тайму хвилині Кащук у підкаті ззаду врізався в ноги Дубінчаку. Арбітр показав Кащукові жовту картку, яка стала для нього другою.

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Арбітр міг пошкодувати гравця й обмежитися останнім усним попередженням, але й підстави показати жовту картку в нього були. Тому рішення арбітра було жорстким, але його однак не можна назвати хибним.

▶️ На 57-й хвилині Довбик забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після підказки помічника VAR скасував гол. Чесно кажучи, важко зрозуміти, чому гол був скасований.

У телетрансляції не було видно, який жест показав арбітр після прослуховування підказки. Найімовірніше, було зафіксовано офсайд, оскільки головний арбітр не ходив дивитися повтор самостійно.

Якщо Довбик і мав офсайд, то це питання міліметрів. На ТБ-повторі здавалося, що форвард Дніпра-1 був на лінії з останнім захисником Маріуполя.

▶️ На 73-й хвилині Гуцуляк упав у штрафному майданчику після підкату Мампассі. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Маріуполя і показав Мампассі жовту картку. Це правильне рішення. Захисник Маріуполя не зіграв у м'яч і врізався у ногу супернику.

Оцінка: 7,5/10

ІНГУЛЕЦЬ – ДЕСНА

Арбітр – Андрій Коваленко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Було багато боротьби та фолів. VAR на матчі не працював. Основними для арбітражу були два епізоди.

▶️ На 4-й хвилині Коваленко впав у штрафному майданчику після спроби Селіна відібрати м'яч. Арбітр дав продовжити гру. Складний епізод, але, мабуть, арбітр ухвалив слушне рішення. Захисник Десни спочатку все ж таки зіграв у м'яч, а потім ударив по нозі суперника.

▶️ На 85-й хвилині Опанасенко намагався ногою зіграти у верховий м'яч і вдарив по голові Шевцова. Арбітр показав гравцеві Інгульця жовту картку, яка стала для нього другою.

Це правильне рішення. Небезпечна гра, за яку за певних обставин можна було отримати і пряму червону. Із рішенням арбітра не сперечався навіть сам Опанасенко.

Оцінка: 8/10

ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР

Арбітр – Олександр Шандор. Для арбітражу матч був середньої важкості. Одна з команд багато фолила, і була низка спірних епізодів. На матчі працював VAR. Визначними для арбітражу були три епізоди.

▶️ На 9-й хвилині під час подачі кутового Ісмаїлі впав у штрафному після боротьби з Бабоглом. Арбітр дав продовжити гру. VAR підтвердив це рішення. Епізод складний та неоднозначний.

Захисник Олександрії, очевидно, хапав руками гравця Шахтаря і заважав йому йти на подачу. Можливо, арбітри вирішили, що дії Бабогла все ж таки не виходили за межі допустимої боротьби під час кутових.

Хоча у дуже схожому епізоді в пам'ятному матчі Олександрії та Динамо за такі самі дії Рибалки проти Гармаша у ворота олександрійців було призначено пенальті. Тож рішення арбітрів були трохи непослідовні.

▶️ На 60-й хвилині Мельник забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахував взяття воріт. Це правильне рішення. Сам Мельник правил не порушував, але Копина, який віддав гольову передачу, був у невеликому офсайді.

▶️ На 84-й хвилині гравці Олександрії сигналізували, що м'яч у штрафному майданчику влучив у руку Антоніо. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення.

Торкання м'яча руки справді було, але рука гравця Шахтаря була у природному положенні. Це випадкове влучення, а не гра рукою.

Оцінка: 7,5/10

ВЕРЕС – РУХ

Арбітр – Віталій Романов. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

Арбітр Віталій Романов / Фото: Facebook

▶️ На 81-й хвилині Притула впав у штрафному майданчику після боротьби з Солдатом. Арбітр зафіксував порушення і призначив пенальті у ворота Вереса. Це правильне рішення. Гравець Руху був першим на м'ячі, після чого його вдарив по нозі захисник Вереса.

Оцінка: 8/10

ЛЬВІВ – ВОРСКЛА

Арбітр – Ярослав Козик. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди мало фолили, але був дуже складний для оцінки епізод. VAR на матчі не працював. Головними для арбітражу були три епізоди.

Ярослав Козик / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

▶️ На 36-й хвилині Павлюк прямою ногою врізався в ногу Зозулі. Арбітр показав гравцеві Ворскли жовту картку. Це помилка. Павлюк зробив грубий фол, який тільки дивом не закінчився для Зозулі переломом ноги. Мала бути червона картка.

▶️ На третій доданій до першого тайму хвилині Ранжел після подачі зі штрафного забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував. Це правильне рішення. Корпус гравця Ворскли був трохи ближчий до воріт, ніж останній захисник Львова.

▶️ На 80-й хвилині Семенів виконав простріл у штрафний майданчик, після чого гравці Львова активно сигналізували, що м'яч влучив у руку Якубу. Арбітр залишив апеляції поза увагою та призначив кутовий. Дуже складний епізод.

М'яч однозначно влучив у руку гравцеві Ворскли, але повтори так і не дали чіткої відповіді – м'яч одразу влучив у руку чи був рикошет від корпусу. Більше схоже, що м'яч одразу влучив у руку, тож у ворота Ворскли треба було призначити пенальті.

Оцінка: 7/10

ЧОРНОМОРЕЦЬ – МЕТАЛІСТ 1925

Арбітр – Анастасія Романюк. Для арбітражу матч був порівняно легкий. Команди намагалися грати коректно і мало фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

▶️ На 56-й хвилині Марлісон упав у штрафному майданчику після того, як ззаду на нього впав Дубко. Арбітр зафіксувала порушення і призначила пенальті у ворота Чорноморця.

Це правильне рішення. Захисник Чорноморця просто втратив рівновагу, але контакт між гравцями був, і він завадив гравцеві Металіста 1925 року розвинути атаку.

▶️ На 90-й хвилині Бугай забив гол. Арбітр зафіксувала офсайд і не зарахувала взяття воріт. Це правильне рішення. Гравець Чорноморця справді заліз у невеликий офсайд.

Оцінка: 8/10

ДИНАМО – ЗОРЯ

Арбітр – Ігор Пасхал. Для арбітражу матч був середньої важкості. Одна з команд багато фолила. На матчі працював VAR. Основними для арбітражу були два епізоди.

▶️ На 53-й хвилині де Пена впав після підкату Мацапури, який вибіг за межі штрафного майданчика. Арбітр зафіксував порушення і показав воротареві Зорі жовту картку.

Найімовірніше, це помилка. На двох повторах, які показали у ТБ-трансляції, контакту між гравцями не було видно. Очевидно, де Пена "пірнав".

▶️ На 60-й хвилині Імереков забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував. Це правильне рішення. Захисник Зорі на цілий корпус був ближче до воріт, ніж останній захисник Динамо.

Оцінка: 7,5/10

КОЛОС – МИНАЙ

Арбітр – Роман Блавацький. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

▶️ На 87-й хвилині Чорноморець у штрафному майданчику прокидав м'яч головою собі на хід, після чого активно сигналізував, що м'яч потрапив у руку Векляку. Арбітр зафіксував порушення і призначив пенальті у ворота Минаю. Складний епізод, якому важко дати однозначну оцінку.

Спочатку м'яч потрапив Векляку в груди і лише потім відскочив у руку. Але рука була в неприродному положенні, що дозволяє вважати епізод як гру рукою, а не випадковим відскоком. Ймовірно, пенальті все ж таки не було.

Оцінка: 7/10

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