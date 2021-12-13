Подвійні стандарти для Динамо та Шахтаря? Суддівський розбір 18-го туру УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Segodnya.ua продовжує огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Усі матчі, всі спірні моменти 18-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.
Михайло Метревелі:
Український футбол іде у зимову сплячку. В УПЛ зіграли останній тур у 2021 році, а команди пішли у тривалі новорічні відпустки. 18-й тур вийшов насиченим як подіями, так і спірними для арбітражу епізодами в матчах.
Відразу у двох іграх арбітрам довелося виносити непрості рішення у ситуаціях, коли м'яч потрапляв у руку гравцеві у штрафному майданчику. І в обох випадках арбітри винесли рішення, які більше здавалися хибними, ніж слушними.
А матч Олександрії із Шахтарем знову порушив тему послідовності ухвалення рішень нашими арбітрами. Точніше – її браку. Детальніше читайте далі.
МАРІУПОЛЬ – ДНІПРО-1
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Арбітр – Дмитро Кривушкін. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди мало фолили, але було багато спірних епізодів. На матчі працював VAR. Головними для арбітражу було кілька епізодів.
▶️ На 20-й хвилині Гуцуляк упав у штрафному майданчику після гри Топалова високо піднятою ногою. Арбітр вислухав помічника VAR і дав продовжити гру. Це правильне рішення. Топалов зіграв у м'яч і не зачепив ногою голову Гуцуляка. Приводів ставити пенальті не було.
▶️ На 34-й хвилині Дубінчак упав у штрафному після боротьби з Кащуком. Арбітр зафіксував фол, показав Кащуку жовту картку та призначив пенальті у ворота Маріуполя. Це правильне рішення. Кащук виставив руку вбік і влучив ліктем в обличчя Дубінчаку. Це відмашка і справедливе пенальті.
▶️ На першій доданій до першого тайму хвилині Кащук у підкаті ззаду врізався в ноги Дубінчаку. Арбітр показав Кащукові жовту картку, яка стала для нього другою.
Арбітр міг пошкодувати гравця й обмежитися останнім усним попередженням, але й підстави показати жовту картку в нього були. Тому рішення арбітра було жорстким, але його однак не можна назвати хибним.
▶️ На 57-й хвилині Довбик забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після підказки помічника VAR скасував гол. Чесно кажучи, важко зрозуміти, чому гол був скасований.
У телетрансляції не було видно, який жест показав арбітр після прослуховування підказки. Найімовірніше, було зафіксовано офсайд, оскільки головний арбітр не ходив дивитися повтор самостійно.
Якщо Довбик і мав офсайд, то це питання міліметрів. На ТБ-повторі здавалося, що форвард Дніпра-1 був на лінії з останнім захисником Маріуполя.
▶️ На 73-й хвилині Гуцуляк упав у штрафному майданчику після підкату Мампассі. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Маріуполя і показав Мампассі жовту картку. Це правильне рішення. Захисник Маріуполя не зіграв у м'яч і врізався у ногу супернику.
Оцінка: 7,5/10
ІНГУЛЕЦЬ – ДЕСНА
Арбітр – Андрій Коваленко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Було багато боротьби та фолів. VAR на матчі не працював. Основними для арбітражу були два епізоди.
▶️ На 4-й хвилині Коваленко впав у штрафному майданчику після спроби Селіна відібрати м'яч. Арбітр дав продовжити гру. Складний епізод, але, мабуть, арбітр ухвалив слушне рішення. Захисник Десни спочатку все ж таки зіграв у м'яч, а потім ударив по нозі суперника.
▶️ На 85-й хвилині Опанасенко намагався ногою зіграти у верховий м'яч і вдарив по голові Шевцова. Арбітр показав гравцеві Інгульця жовту картку, яка стала для нього другою.
Це правильне рішення. Небезпечна гра, за яку за певних обставин можна було отримати і пряму червону. Із рішенням арбітра не сперечався навіть сам Опанасенко.
Оцінка: 8/10
ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР
Арбітр – Олександр Шандор. Для арбітражу матч був середньої важкості. Одна з команд багато фолила, і була низка спірних епізодів. На матчі працював VAR. Визначними для арбітражу були три епізоди.
▶️ На 9-й хвилині під час подачі кутового Ісмаїлі впав у штрафному після боротьби з Бабоглом. Арбітр дав продовжити гру. VAR підтвердив це рішення. Епізод складний та неоднозначний.
Захисник Олександрії, очевидно, хапав руками гравця Шахтаря і заважав йому йти на подачу. Можливо, арбітри вирішили, що дії Бабогла все ж таки не виходили за межі допустимої боротьби під час кутових.
Хоча у дуже схожому епізоді в пам'ятному матчі Олександрії та Динамо за такі самі дії Рибалки проти Гармаша у ворота олександрійців було призначено пенальті. Тож рішення арбітрів були трохи непослідовні.
▶️ На 60-й хвилині Мельник забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахував взяття воріт. Це правильне рішення. Сам Мельник правил не порушував, але Копина, який віддав гольову передачу, був у невеликому офсайді.
▶️ На 84-й хвилині гравці Олександрії сигналізували, що м'яч у штрафному майданчику влучив у руку Антоніо. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення.
Торкання м'яча руки справді було, але рука гравця Шахтаря була у природному положенні. Це випадкове влучення, а не гра рукою.
Оцінка: 7,5/10
ВЕРЕС – РУХ
Арбітр – Віталій Романов. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.
▶️ На 81-й хвилині Притула впав у штрафному майданчику після боротьби з Солдатом. Арбітр зафіксував порушення і призначив пенальті у ворота Вереса. Це правильне рішення. Гравець Руху був першим на м'ячі, після чого його вдарив по нозі захисник Вереса.
Оцінка: 8/10
ЛЬВІВ – ВОРСКЛА
Арбітр – Ярослав Козик. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди мало фолили, але був дуже складний для оцінки епізод. VAR на матчі не працював. Головними для арбітражу були три епізоди.
▶️ На 36-й хвилині Павлюк прямою ногою врізався в ногу Зозулі. Арбітр показав гравцеві Ворскли жовту картку. Це помилка. Павлюк зробив грубий фол, який тільки дивом не закінчився для Зозулі переломом ноги. Мала бути червона картка.
▶️ На третій доданій до першого тайму хвилині Ранжел після подачі зі штрафного забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував. Це правильне рішення. Корпус гравця Ворскли був трохи ближчий до воріт, ніж останній захисник Львова.
▶️ На 80-й хвилині Семенів виконав простріл у штрафний майданчик, після чого гравці Львова активно сигналізували, що м'яч влучив у руку Якубу. Арбітр залишив апеляції поза увагою та призначив кутовий. Дуже складний епізод.
М'яч однозначно влучив у руку гравцеві Ворскли, але повтори так і не дали чіткої відповіді – м'яч одразу влучив у руку чи був рикошет від корпусу. Більше схоже, що м'яч одразу влучив у руку, тож у ворота Ворскли треба було призначити пенальті.
Оцінка: 7/10
ЧОРНОМОРЕЦЬ – МЕТАЛІСТ 1925
Арбітр – Анастасія Романюк. Для арбітражу матч був порівняно легкий. Команди намагалися грати коректно і мало фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.
▶️ На 56-й хвилині Марлісон упав у штрафному майданчику після того, як ззаду на нього впав Дубко. Арбітр зафіксувала порушення і призначила пенальті у ворота Чорноморця.
Це правильне рішення. Захисник Чорноморця просто втратив рівновагу, але контакт між гравцями був, і він завадив гравцеві Металіста 1925 року розвинути атаку.
▶️ На 90-й хвилині Бугай забив гол. Арбітр зафіксувала офсайд і не зарахувала взяття воріт. Це правильне рішення. Гравець Чорноморця справді заліз у невеликий офсайд.
Оцінка: 8/10
ДИНАМО – ЗОРЯ
Арбітр – Ігор Пасхал. Для арбітражу матч був середньої важкості. Одна з команд багато фолила. На матчі працював VAR. Основними для арбітражу були два епізоди.
▶️ На 53-й хвилині де Пена впав після підкату Мацапури, який вибіг за межі штрафного майданчика. Арбітр зафіксував порушення і показав воротареві Зорі жовту картку.
Найімовірніше, це помилка. На двох повторах, які показали у ТБ-трансляції, контакту між гравцями не було видно. Очевидно, де Пена "пірнав".
▶️ На 60-й хвилині Імереков забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував. Це правильне рішення. Захисник Зорі на цілий корпус був ближче до воріт, ніж останній захисник Динамо.
Оцінка: 7,5/10
КОЛОС – МИНАЙ
Арбітр – Роман Блавацький. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.
▶️ На 87-й хвилині Чорноморець у штрафному майданчику прокидав м'яч головою собі на хід, після чого активно сигналізував, що м'яч потрапив у руку Векляку. Арбітр зафіксував порушення і призначив пенальті у ворота Минаю. Складний епізод, якому важко дати однозначну оцінку.
Спочатку м'яч потрапив Векляку в груди і лише потім відскочив у руку. Але рука була в неприродному положенні, що дозволяє вважати епізод як гру рукою, а не випадковим відскоком. Ймовірно, пенальті все ж таки не було.
Оцінка: 7/10
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