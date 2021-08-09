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Верес --
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Десна вырвала победу у Ингульца и стала лидером чемпионата

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
9 августа, 21:38
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Черниговская команда сумела дожать в конце матча своего противника и продолжить свою победную серию
Десна обыграла Ингулец в домашнем матче
Десна обыграла Ингулец в домашнем матче / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня, 9 августа, состоялся поединок между черниговской Десной и петровским Ингульцом. Третью победу подряд одержала черниговская команда.

После двух стартовых поражений, Ингулец ехал в Чернигов за очками. Построив свою игру от обороны, команда Сергея Лавриненко искала свой шанс в контратаках.

Футболисты Десны лишь в конце поединка сумели дожать своего противника. Героем матча стал нападающий "северян" Денис Безбородько, вышедший на замену во втором тайме. Он сумел отличится дублем в заключительные 5 минут основного времени и принести важные три очка в копилку своей команды.

После трех туров Десна выходит на первое место в турнирной таблице, у нее девять баллов. Ингулец терпит третье поражение подряд и опускается на 15-е место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 3 тур

В тренде

Десна – Ингулец – 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1

Десна: Литовка – Картушов, Селин, Завийский, Сафронов – Арвеладзе (Цымбалюк, 69), Домбровский – Гуцуляк (Безбородько, 69), Тотовицкий (Биловар, 90+3), Калитвинцев (Дегтярев, 90+3) – Будковский

Ингулец: Гальчук – Опанасенко, Ковалев, Салем, Полегенько – Козак (Бартулович, 65), Коробенко (Шишка, 28), Запорожец, Шарай – Гопей, Ситало (Коваленко, 65)

Предупреждения: Домбровский, 31, Арвеладзе, 35 – Салем, 10, Ситало, 57

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