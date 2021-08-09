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Рух --
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Десна вирвала перемогу в Інгульця і стала лідером чемпіонату

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
9 серпня, 21:38
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Чернігівська команда зуміла дотиснути в кінці матчу свого супротивника і продовжити свою переможну серію
Десна обіграла Інгулець в домашньому матчі
Десна обіграла Інгулець в домашньому матчі / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні, 9 серпня, відбувся поєдинок між чернігівською Десною і петровським Інгульцем. Третю перемогу поспіль здобула чернігівська команда .

Після двох стартових поразок, Інгулець їхав до Чернігова за очками. Побудувавши свою гру від оборони, команда Сергія Лавриненка шукала свій шанс в контратаках.

Футболісти Десни лише в кінці поєдинку зуміли дотиснути свого супротивника. Героєм матчу став нападник "сіверян" Денис Безбородько, що вийшов на заміну в другому таймі. Він зумів відзначитися дублем у заключні 5 хвилин основного часу і принести важливі три очки в скарбничку своєї команди.

Після трьох турів Десна виходить на перше місце в турнірній таблиці, у неї дев'ять балів. Інгулець зазнає третьої поразки поспіль і опускається на 15-е місце.

Чемпіонат України. Прем'єр Ліга. 3 тур

В тренді

Десна – Інгулець – 2: 0

Голи: Безбородько, 86, 90 + 1

Десна: Литовка – Картушов, Селін, Завійський, Сафронов – Арвеладзе (Цимбалюк, 69), Домбровський – Гуцуляк (Безбородько, 69), Тотовіцкій (Біловар, 90 + 3), Калитвинцев (Дегтярьов, 90 + 3) – Будковський

Інгулець: Гальчук – Опанасенко, Ковальов, Салем, Полегенько – Козак (Бартулович, 65), Коробенко (Шишка, 28), Запорожець, Шарай – Гопей, Сітало (Коваленко, 65)

попередження: Домбровський, 31, Арвеладзе, 35 – Салем, 10, Сітало, 57

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