Десна – Черноморец: видео голов и обзор разгромной победы черниговцев в УПЛ

Команда Александра Рябоконя трижды отличилась во втором тайме и оформила первую победу в новом сезоне чемпионата Украины

Десна сильнее Черноморца / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Сегодня состоялись три поединка 1 тура чемпионата Украины 2021/2022. В одном из вечерних матчей Десна разгромила дома Черноморец.

Команда Александра Рябоконя решила судьбу встречи после перерыва. В конце второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Билошевского. Это позволило Десне уже на старте второго тайма отличиться двумя голами.

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Дубль на свой счет записал Владислав Калитвинцев. Под занавес встречи хозяева довели счет до разгромного благодаря голу Завийского. Вашему вниманию – ключевые моменты поединка между Десной и Черноморцем:

39 минута. Удаление Богдана Билошевского.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

51 минута. Первый гол Владислава Калитвинцева.

56 минута. Второй гол Владислава Калитвинцева.

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80 минута. Гол Тараса Завийского.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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