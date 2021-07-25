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Чемпионат Украины 2021/2022

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Десна – Черноморец: видео голов и обзор разгромной победы черниговцев в УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
25 июля, 22:20
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Команда Александра Рябоконя трижды отличилась во втором тайме и оформила первую победу в новом сезоне чемпионата Украины
Десна сильнее Черноморца
Десна сильнее Черноморца / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Сегодня состоялись три поединка 1 тура чемпионата Украины 2021/2022. В одном из вечерних матчей Десна разгромила дома Черноморец.

Команда Александра Рябоконя решила судьбу встречи после перерыва. В конце второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Билошевского. Это позволило Десне уже на старте второго тайма отличиться двумя голами.

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Дубль на свой счет записал Владислав Калитвинцев. Под занавес встречи хозяева довели счет до разгромного благодаря голу Завийского. Вашему вниманию – ключевые моменты поединка между Десной и Черноморцем:

39 минута. Удаление Богдана Билошевского.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

51 минута. Первый гол Владислава Калитвинцева.

56 минута. Второй гол Владислава Калитвинцева.

В тренде

80 минута. Гол Тараса Завийского.

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