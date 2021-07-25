Десна – Чорноморець: відео голів та огляд розгромної перемоги чернігівців в УПЛ

Команда Олександра Рябоконя тричі відзначилася в другому таймі і оформила першу перемогу в новому сезоні чемпіонату України
Десна сильніше за Чорноморець / Фото: ФК "Десна" Чернігів
Сьогодні відбулися три поєдинки 1 туру чемпіонату України 2021/2022. В одному з вечірніх матчів Десна розгромила вдома Чорноморець.
Команда Олександра Рябоконя вирішила долю зустрічі після перерви. В кінці другого тайму гості залишилися в меншості через вилучення Білошевського. Це дозволило Десні вже на старті другого тайму відзначитися двома голами.
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Дубль на свій рахунок записав Владислав Калитвинцев. Під завісу зустрічі господарі довели рахунок до розгромного завдяки голу Завійського. До вашої уваги – ключові моменти поєдинку між Десною та Чорноморцем:
39 хвилина. Вилучення Богдана Білошевського.
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
51 хвилина. Перший гол Владислава Калитвинцева.
56 хвилина. Другий гол Владислава Калитвинцева.
В тренді
80 хвилина. Гол Тараса Завійського.
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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Результати останніх матчів:
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1
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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Пропущені
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Результати останніх матчів:
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8
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0
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0
0
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Забиті
0
Пропущені
0
Різниця
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Результати останніх матчів:
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0
0
0
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Забиті
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Різниця
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Забиті
1
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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0
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0
Забиті
1
Пропущені
2
Різниця
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Результати останніх матчів:
П
15
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0
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0
1
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0
Забиті
0
Пропущені
1
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
16
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті
0
Пропущені
3
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П