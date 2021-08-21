Черноморец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 21 августа, пройдет матч 5-го тура чемпионата Украины: одесский Черноморец примет донецкий Шахтер. Мы проведем онлайн матча с видео голов

Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" и начнется в 19:30.

ОНЛАЙН ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР

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Черноморец лишь в предыдущем туре сумел одержать первую победу в новом сезоне, обыграв в гостях Мариуполь (3:2). Команда из Одессы сразу же поднялась на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Шахтер в предыдущем туре обыграл Металлист-1925 (2:0), а посреди недели одолел Монако (1:0) в Лиге чемпионов.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Десна Дес 4 4 0 0 9 2 7 12 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: В В В В 2 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забитые 11 Пропущеные 4 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 3 Динамо Дин 4 3 1 0 9 2 7 10 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: Н В В В 4 Шахтер Шах 4 3 0 1 8 3 5 9 Забитые 8 Пропущеные 3 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В 5 Днепр-1 Дне 4 2 1 1 8 5 3 7 Забитые 8 Пропущеные 5 Разница 3 Результаты последних матчей: П В В Н 6 Александрия Але 4 2 1 1 4 3 1 7 Забитые 4 Пропущеные 3 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В П В 7 Металлист 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В П В 8 Колос Кол 3 1 2 0 2 1 1 5 Забитые 2 Пропущеные 1 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В Н 9 Заря Зар 4 1 1 2 7 5 2 4 Забитые 7 Пропущеные 5 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П В П 10 Минай Мин 3 1 1 1 2 3 -1 4 Забитые 2 Пропущеные 3 Разница -1 Результаты последних матчей: Н П В 11 Рух Рух 4 1 1 2 4 6 -2 4 Забитые 4 Пропущеные 6 Разница -2 Результаты последних матчей: Н В П П 12 Черноморец Чер 4 1 0 3 5 11 -6 3 Забитые 5 Пропущеные 11 Разница -6 Результаты последних матчей: В П П П 13 Верес Вер 4 0 2 2 2 7 -5 2 Забитые 2 Пропущеные 7 Разница -5 Результаты последних матчей: Н П П Н 14 Львов Льв 4 0 2 2 3 9 -6 2 Забитые 3 Пропущеные 9 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П Н 15 Мариуполь Мар 4 0 1 3 5 8 -3 1 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П П Н 16 Ингулец Инг 4 0 1 3 3 10 -7 1 Забитые 3 Пропущеные 10 Разница -7 Результаты последних матчей: Н П П П

Кстати, в следующую среду "горняки" проведут ответную встречу с французами за выход в группу ЛЧ, поэтому сегодня главный тренер команды Роберто Де Дзерби может дать отдохнуть некоторым лидерами.

Добавим, что 14 игроков Черноморца арендованные у Динамо, а тренирует команду экс-тренер дубля киевлян Юрий Мороз, что добавляет поединку отдельной интриги. Возможно у этих футболистов на матч против шахтера будет дополнительная мотивация.

Букмекеры о матче Черноморец – Шахтер:

Тем не менее, букмекеры не верят, что Черноморец сможет отобрать очки у Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.23, на ничью – 6.30, на победу одесситов – 11.50.

Где смотреть матч Черноморец – Шахтер:

Матч Черноморец – Шахтер в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2" который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.