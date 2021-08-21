21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Черноморец

19:30

Шахтер

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Черноморец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 августа, 11:56
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В субботу, 21 августа, пройдет матч 5-го тура чемпионата Украины: одесский Черноморец примет донецкий Шахтер. Мы проведем онлайн матча с видео голов

Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" и начнется в 19:30.

ОНЛАЙН ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР

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Черноморец лишь в предыдущем туре сумел одержать первую победу в новом сезоне, обыграв в гостях Мариуполь (3:2). Команда из Одессы сразу же поднялась на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Шахтер в предыдущем туре обыграл Металлист-1925 (2:0), а посреди недели одолел Монако (1:0) в Лиге чемпионов.

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Динамо Динамо Дин
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Забитые 9
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Шахтер Шахтер Шах
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Днепр-1 Днепр-1 Дне
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Результаты последних матчей: П В В Н
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Пропущеные 8
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Результаты последних матчей: П П В П В
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Пропущеные 1
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Заря Заря Зар
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Минай Минай Мин
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1
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Результаты последних матчей: Н П В
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Рух Рух Рух
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Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: Н В П П
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Черноморец Черноморец Чер
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Верес Верес Вер
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П Н
14
Львов Львов Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н
15
Мариуполь Мариуполь Мар
4
0
1
3
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8
-3
1
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П П П Н
16
Ингулец Ингулец Инг
4
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3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П

Кстати, в следующую среду "горняки" проведут ответную встречу с французами за выход в группу ЛЧ, поэтому сегодня главный тренер команды Роберто Де Дзерби может дать отдохнуть некоторым лидерами.

Добавим, что 14 игроков Черноморца арендованные у Динамо, а тренирует команду экс-тренер дубля киевлян Юрий Мороз, что добавляет поединку отдельной интриги. Возможно у этих футболистов на матч против шахтера будет дополнительная мотивация.

Букмекеры о матче Черноморец – Шахтер:

Тем не менее, букмекеры не верят, что Черноморец сможет отобрать очки у Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.23, на ничью – 6.30, на победу одесситов – 11.50.

Где смотреть матч Черноморец – Шахтер:

Матч Черноморец – Шахтер в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2" который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.

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О
1
Десна
4
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12
2
Ворскла
5
11:4
11
3
Динамо
4
9:2
10
4
Шахтер
4
8:3
9
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
3:10
1
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