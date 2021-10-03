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Шахтер --
Заря --
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Александрия потеряла очки в матче с Вересом: видеообзор матча

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 октября, 16:44
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Верес сыграл в нулевую ничью с Александрией в матче 10-го тура чемпионата Украины. Ровенская команда прервала двухматчевую проигрышную серию
Верес сыграл вничью с Александрией, 10 тур УПЛ
Верес сыграл вничью с Александрией, 10 тур УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Воскресную программу 10-го тура чемпионата Украины открывал поединок в Луцке между Вересом и Александрией. Смотрите сегодня онлайн-трансляцию супер-матча Динамо – Шахтер на нашем сайте.

Читайте также: Украинское "классико" и другие: расписание, результаты и трансляции матчей 10-го тура УПЛ

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Обе команды исповедуют похожий футбол, отдавая предпочтение четкой игре в обороне. Такие поединки, как правило, не балуют болельщиков изобилием голов. Не стал исключением и матч на "Авангарде".

В первом тайме по-настоящему опасный момент команды создали на 36-минуте игры, когда Бабогло набежал на навес с угла поля и бил головой с линии вратарской, но голкипер Вереса Богдан Когут вытащил мяч из-под перекладины.

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Во втором тайме, самый активный игрок матча Кирилл Ковалец имел несколько возможностей поразить ворота соперников.

Уже в компенсированное время хавбек Александрии принял мяч на грудь и с разворота пробил метров с семи – каркас спас Верес.

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Несмотря на все старания увезти с Луцка три очка, Александрия пришлось довольствоваться ничьей на выезде.

ОБЗОР МАТЧА

Хозяева поля прервали неприятную серию из двух поражений и поднялись с 10-го на 8-е место в турнирной таблице. Александрия упустила возможность обойти Днепр-1 и осталась на 5-м месте.

Украинская Премьер-лига. 10 тур

Верес – Александрия – 0:0

Верес : Когут – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов – Полюлях, Петько – Е. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасич (Тымофиенко, 84) – Сергийчук (Шестаков, 66)

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков – Дрышлюк, Калюжный – Кожушко (Кирюханцев, 74), Ковалец, Третьяков (Одарюк, 28) – Гринь (Устименко, 74)

Предупреждения: Полюлях, 11 – Ковалец, 15, Дубра, 15, Дрышлюк, 45+3, Бабогло, 65, Кирюханцев, 88

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