Усик прославил гопак на весь мир: что о нем пишут иностранцы

Сразу после оглашения победителя боя против Энтони Джошуа Усик на радостях исполнил гопак прямо в ринге. Народный украинский танец вызвал интерес у иностранных зрителей

Александр Усик сделал гопак знаменитым на весь мир / Фото: REUTERS

Александр Усик станцевал гопак после победы над Энтони Джошуа. Народный украинский танец привлек не меньшее внимание, чем сенсационная победа нашего земляка. Вьетнамский сайт Thethao посвятил этой теме целую статью.

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"Гопак – украинский народный танец довольно древнего происхождения – от гордых воинов запорожских казаков", – знакомят нас с танцем вьетнамцы.

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Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

Этот танец, исполняемый запорожскими казаками после их побед на полях сражений, постепенно стал частью украинского фольклора – и традицией, сохранившейся до наших дней. Теперь этот танец, который вы могли рассчитывать увидеть только на ТВ или в театре, Усик исполняет на ринге – с гордостью!

Впервые Усик исполнил гопак после победы на Олимпиаде-2020 в Лондоне. Тогда еще голову боксера украшал казацкий оселедец. Усик запомнился экспертами и болельщикам сумасшедшим темпераментом.

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"Древние запорожские казаки, на самом деле, очень близки нам, украинским боксерам, по боевому духу. Только мы сражаемся не на поле боя, а на ринге!", – объяснял свой выбор Усик в 2012-м.

Истоки любви Усика к народным танцам тянутся еще с детства. Кстати, именно занятия танцами считают главным фактором его быстрых ног.

"Когда я учился в школе, я ходил в класс народных танцев. В выходные дни этот маленький мальчик участвовал в школьных культурных и художественных мероприятиях, носил вышиванки и шаровары и яростно танцевал со сверстниками", – вспоминал детство боксер.

И всего за одну ночь Усик снова прославил танец гопак. Ролики с украинским народным танцем мелькали в лентах новостей не реже, чем видео самого боя.

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"Не было сил, это эмоции. Были силы, но нужно было еще доехать в гостиницу, сдать допинг, пройти все пресс-конференции. Не планировал изначально, много вещей делаю, которые мне подсказывает мое внутреннее состояние", – признался после возвращения в Киев Александр.

Сейчас заговорили о проведении реванша в Киеве. Автор статьи считает это отличной идеей, ведь после первого боя в логове Джошуа было бы логично провести второй бой на территории Усика.

"В случае победы Усик снова исполнит гопак перед родными болельщиками? Может быть, потому, что Усик посмел танцевать с самыми опасными людьми в мире", – подводит итог истории автор.

Лучшие танцы Александра Усика: