Усик – чемпион! Такого трофея у боксера еще не было

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик празднует очередную победу. Боксер пополнил коллекцию трофеев, даже не выходя на ринг

Усик стал победителем футбольного турнира в Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

Доминатор хэвивейта Александр Усик имеет в своем коллекции медали чемпионата мира и Европы среди любителей, золото Олимпиады-2012, звание абсолютного чемпиона в крузервейте и трофей Мухаммеда Али за победу во Всемирной боксерский супер серии.

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А теперь в его коллекции появился еще один трофей. Совсем не связанный с боксом! Да, Усик стал чемпионом в футболе!

Боксер провел всего 15 минут в качестве футболиста, но этого хватило, чтобы стать победителем товарищеского турнира Winter Cup 2022 в Турции, где он играл за Полесье из Житомира.

В главном матче турнира против Металлиста Усик участия не принимал и даже не попал в заявку команды. Вероятно, на тот момент боксер уже покинул расположение клуба, так как его нет даже на совместных фото с награждения. Возможно, Усик обиделся, что его загоняли во время тренировки.

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Впрочем, боксер отметился в соцсетях клуба, наставив лайки под праздничными фото.