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Российская Федерация бомбит мою страну! Усик пытается достучаться до мира

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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29 июня, 22:57
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Александр Усик пообщался с журналистами накануне боя-реванша против Энтони Джошуа. Нашлось место и для темы войны в Украине
Александр Усик прокомментировал войну в Украине
Александр Усик прокомментировал войну в Украине / Фото: Getty Images

20 августа любители бокса смогут увидеть повторный бой между Усиком и Джошуа. В сентябре прошлого года Александр выиграл у Энтони в Лондоне и завоевал чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

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Теперь же боксеры сразятся в Саудовской Аравии. Сегодня Усик и Джошуа провели пресс-конференцию в Лондоне. На ней Александр затронул тему войны против России, а также рассказал о мотивации в боксе.

"В Украине война. Российская Федерация бомбит мою страну и разрушает мирные дома, где живут люди. Никакую не военную инфраструктуру, а город, торговые центры и больницы. Я думаю про свою работу, тренировочный лагерь, питание, семью и страну.

Очень рад находиться тут. Также рад, что у меня есть возможность боксировать в новом для меня месте – Саудовской Аравии. Это открывает новые горизонты. Мне нравится ездить по всему миру и боксировать где-то впервые.

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Я не боксирую за деньги или какое-то признание. Я не хочу быть великим. Многие люди хотят какого-то признания, чтобы о них говорили и помнили. Мне этого не нужно. Я просто делаю это сейчас и буду продолжать, пока мое сердце бьется. Единственное, к чему я очень стремительно иду – это спасти свою душу".

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Отметим, что Александр выиграл все 19 поединков в своей карьере профи, 13 из них – нокаутом. У Джошуа были 24 победы в 26 боях. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.

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