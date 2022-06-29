Усик не может без России. Новый зашквар боксера (видео)

Александр Усик продолжает раскручивать свой второй бой с Энтони Джошуа. Реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Чемпион мира усердно тренируется, а потом восстанавливает свое здоровье в русской бане. Именно там его застукал британский боксер Дерек Чисора.
"Зашел тут в русскую баню", – сказал на видео Чисора и показал рядом с собой Усика, который крикнул: "Привет, Дерек".
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Место, где встретились боксеры, очень популярно у выходцев из России в Лондоне: помимо бани, владельцы предлагают пиво, водку и традиционные русские блюда, сообщает Vringe.
Но нужно уточнить, с начала войны владельцы бани четко обозначили свою позицию в Instagram: "Нет войне – мы за Украину!"
Ранее легенда украинского тенниса Сергей Стаховский наехал на Усика из-за боя с Джошуа. Теннисист не одобряет место, где пройдет реванш.