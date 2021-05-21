Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Редкачу не поверили: принято решение по скандальному бою украинца

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 мая, 19:02
Копировать ссылку
Украинский боксер подавал апелляцию, чтобы его поражение техническим нокаутом от Реджиса Прогрейса было переквалифицировано на победу
Редкач vs Прогрейс
Редкач vs Прогрейс / Фото: Twitter

Спортивная комиссия штата Джорджия (США) единогласно отклонила апелляцию украинца Ивана Редкача на поражение в бою с Реджисом Прогрейсом.

Редкач подавал апелляцию, чтобы его поражение техническим нокаутом было переквалифицировано на победу из-за дисквалификации Прогрейса. По мнению украинца, бой завершился после удара его соперника ниже пояса.

Напомним, Редкач корчился от боли после странного нокаута от Прогрейса. В своем 30-м бою в профессионалах боксер потерпел шестое поражение.

Тогда многие не поверили Ивану, посчитав симулянтом, а боксер назвал украинцев злыми и завистливыми.

В тренде

Иван Редкач на носилках после боя с Реджисом Прогрейсом
Иван Редкач на носилках после боя с Реджисом Прогрейсом / Фото: Getty Images

Реджис был удивлен таким поведением украинца, но знает причины.

"Редкач не хотел, чтобы его нокаутировали. В каждом раунде он пропускал много ударов и знал, что будет дальше. Он искал способ уйти с ринга. Тот последний удар даже не был сильным. Я стоял в ринге, а его жена кричала на меня: "Пошел на х..., пошел на х...", – признался Прогрейс.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять