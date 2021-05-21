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Редкачу не повірили: прийнято рішення по скандальному бою українця

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 травня, 19:02
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Український боксер подавав апеляцію, щоб його поразку технічним нокаутом від Реджиса Прогрейса було перекваліфіковано на перемогу
/ Фото: Twitter

Спортивна комісія штату Джорджія (США) одноголосно відхилила апеляцію українця Івана Редкача на поразку в бою з Реджісом Прогрейсом.

Редкач подавав апеляцію, щоб його поразка технічним нокаутом була перекваліфікована на перемогу через дискваліфікацію Прогрейса. На думку українця, бій завершився після удару його суперника нижче пояса.

Нагадаємо, Редкач корчився від болю після дивного нокауту від Прогрейса. У своєму 30-му бою в професіоналах боксер зазнав шостої поразки.

Тоді багато хто не повірив Івану, вважаючи симулянтом, а боксер назвав українців злими і заздрісними.

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Іван Редкач на ношах після бою з Реджісом Прогрейсом
Іван Редкач на ношах після бою з Реджісом Прогрейсом / Фото: Getty Images

Реджіс був здивований такою поведінкою українця, але знає причини.

"Редкач не хотів, щоб його нокаутували. У кожному раунді він пропускав багато ударів і знав, що буде далі. Він шукав спосіб піти з рингу. Той останній удар навіть не був сильним. Я стояв в рингу, а його дружина кричала на мене: "Пішов на х ..., пішов на х ..." , – зізнався Прогрейс.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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