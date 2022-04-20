Проиграть войну – это потерять свободу! Истина от Кличко-младшего

Легендарный украинский боксер напомнил, что от итогов войны в Украине зависит будущее свободной Европы

Кличко-младший назвал ценности, на которые посягает Россия

После небольшой паузы и спорного поста о встрече президентов Украины и Германии, Владимир Кличко снова активизировался в социальных сетях. Новое послание коснулось всей Европы, ведь именно Украина является щитом для континента от агрессии рашистов.

Обращение Владимира Кличко

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Легендарный боксер подчеркнул главные ценности независимого государства – суверенитет и свободу. Ведь война и любая другая агрессии – это посягательство на эти ценности.

"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины / Фото: Getty Images

В своем Instagram, Владимир Кличко верит в обязательную победу, иначе последствия будут ужасны:

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"Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем свой суверенитет и свободу. Мы бы потеряли все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы выиграем."

Кличко-младший неоднократно обращался к Европе за военной помощью для Украины.