Проиграть войну – это потерять свободу! Истина от Кличко-младшего

После небольшой паузы и спорного поста о встрече президентов Украины и Германии, Владимир Кличко снова активизировался в социальных сетях. Новое послание коснулось всей Европы, ведь именно Украина является щитом для континента от агрессии рашистов.
Легендарный боксер подчеркнул главные ценности независимого государства – суверенитет и свободу. Ведь война и любая другая агрессии – это посягательство на эти ценности.
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В своем Instagram, Владимир Кличко верит в обязательную победу, иначе последствия будут ужасны:
"Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем свой суверенитет и свободу.
Мы бы потеряли все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы выиграем."
Кличко-младший неоднократно обращался к Европе за военной помощью для Украины.